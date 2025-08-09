Directo | Albacete - Castellón

El CD Castellón se enfrenta esta tarde al Albacete Balompié en el último test de pretemporada para el conjunto albinegro. El equipo de la capital de la Plana logró un triunfo de mérito ante un equipo de Primera División ayer, el Levante, en el que consolidó las buenas sensaciones ofrecidas en los duelos precedentes.

En los siete encuentros disputados el Castellón ha logrado cuatro victorias, dos empates y una sola derrota.

ARRANCA EL PARTIDO | Comienza el encuentro, si estuviéramos en el SkyFi Castalia los orelluts atacarían en el Gol Sur.

TODO PREPARADO | Ambos equipos ya están sobre el césped. Los castellonenses jugarán hoy íntegramente de rosa, mientras que los manchegos lo harán con su uniforme habitual, totalmente blanco.