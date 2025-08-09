En Directo

Directo | Albacete - Castellón

El equipo albinegro cierra la pretemporada ante un rival de su misma categoría con un once muy reconocible

Estadio en el que el Castellón se mie hoy al Albacete.

Estadio en el que el Castellón se mie hoy al Albacete. / RDM

Jorge Sastriques

Yolanda Peris

Castellón

El CD Castellón se enfrenta esta tarde al Albacete Balompié en el último test de pretemporada para el conjunto albinegro. El equipo de la capital de la Plana logró un triunfo de mérito ante un equipo de Primera División ayer, el Levante, en el que consolidó las buenas sensaciones ofrecidas en los duelos precedentes.

En los siete encuentros disputados el Castellón ha logrado cuatro victorias, dos empates y una sola derrota.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents