En Directo
Directo | Albacete - Castellón
El equipo albinegro cierra la pretemporada ante un rival de su misma categoría con un once muy reconocible
El CD Castellón se enfrenta esta tarde al Albacete Balompié en el último test de pretemporada para el conjunto albinegro. El equipo de la capital de la Plana logró un triunfo de mérito ante un equipo de Primera División ayer, el Levante, en el que consolidó las buenas sensaciones ofrecidas en los duelos precedentes.
En los siete encuentros disputados el Castellón ha logrado cuatro victorias, dos empates y una sola derrota.
ARRANCA EL PARTIDO | Comienza el encuentro, si estuviéramos en el SkyFi Castalia los orelluts atacarían en el Gol Sur.
TODO PREPARADO | Ambos equipos ya están sobre el césped. Los castellonenses jugarán hoy íntegramente de rosa, mientras que los manchegos lo harán con su uniforme habitual, totalmente blanco.
CALENTAMIENTO | Los jugadores del Castellón completan los ejercicios de calentamiento.
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Alerta de Aemet ante lo que se viene en Castellón: 'Los días más cálidos del verano
- El comisionado de la dana José María Ángel hospitalizado tras un intento de suicidio
- Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”