Sábado de pruebas en el Castellón: primer equipo, filial y femenino, a escena

Una semana justo antes de comparecer en El Sardinero (sábado que viene, a las cinco de la tarde), el CD Castellón de Johan Plat afronta este sábado, 9 de agosto del 2025, su último amistoso. La ciudad deportiva Andrés Iniesta acoge, a las siete y media de la tarde, el octavo y último encuentro veraniego, al cabo de 24 horas después de jugar ante el Levante. Teóricamente, el neerlandés aprovechará para repartir minutos y no sobrecargar a los suyos, ya con el encuentro liguero frente al Racing de Santander en el horizonte. El rival, el Albacete Balompié.

En principio, el club local no pondrá entradas a la venta, debido a las características y la capacidad del recinto. Con todo, sí podrá verse en directo a través de la autonómica manchega, concretamente desde CMMPlay, la plataforma digital de Castilla-La Mancha Media sin registros, en abierto y de forma gratuita.

Respecto al encuentro de ayer ante el Levante, que fue ofrecido por À Punt, el Levante publicó que había agotado las entradas.

Los marcadores estivales del Castellón han sido esperanzadores. Los orelluts arrancaron con la goleada al QPR (segunda división inglesa) por 6-0 y después ganó al Valencia (1-2). Además, sumó un empate con otro equipo de la segunda inglesa, el Southampton (1-1); y llegó la primera derrota ante el Alavés, de Primera (1-2). Más tarde, 2-0 al Al-Riyadh de Arabia Saudí y otro 1-1 ante el Huesca, de LaLiga Hypermotion.

Castellón B

El cuarto partido de pretemporada para el Castellón B será una prueba de fuego contra uno de los equipos más potentes del grupo 3 de Segunda Federación: el Torrent, que la pasada temporada cayó en las semifinales por el ascenso. El encuentro será donde los albinegros jugarán este ejercicio como locales, Gaetà Huguet (10.00 horas). Los anteriores tres tests se saldaron con dos derrotas ante el Villarreal B y el Valencia Mestalla, más la victoria contra el San Pedro.

La plantilla del B es abundante, a expensas de lo que suceda con los chavales a prueba: Kameni Maiga, Philip, Quattrochi y Noe; así como Denis Almiñana, que podría salir cedido, al igual que pasó con Antoni Fenollar (Atzeneta). También están los juveniles José Nadal, Adrián Arapio y Jorge Valverde.

Castellón Femenino

La verdadera pretemporada del primer equipo femenino del Castellón se puede decir que arranca esta tarde, a las 17.30 horas, disputando un atractivo encuentro amistoso frente al Barcelona B, en el estadio Johan Cruyff.

Un día importante para las albinegras, que visitan unas instalaciones espectaculares y a un rival muy potente, pese a ser el B.

Cabe recordar que el Castellón, hasta la fecha, ha disputado el Cotif, llegando a semifinales.

El debut liguero está previsto, para el equipo de Alberto Berman, el 21 de septiembre, en Gaetà Huguet, contra el Levante C.