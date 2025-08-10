Las cuatro frases del balance de pretemporada de Johan Plat en el Castellón: "Tenemos que estar contentos..."

El CD Castellón puso fin a la pretemporada con un nuevo triunfo ante el Albacete (0-1) gracias a un gol del capitán Salva Ruiz. Fue un encuentro en el que el conjunto albinegro fue de menos a más y así lo consideró su técnico, el neerlandés Johan Plat, que a la conclusión del choque en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta no solo valoró lo acontecido ante el cuadro manchego sino también hizo un breve balance de cómo ha sido la pretemporada del equipo de la capital de la Plana.

Estas son las frases del preparador del Castellón al cierre de la pretemporada:

¿Cómo vio el partido ante el Albacete?:

“Pienso que el inicio del partido no fue bueno y, de hecho, no estaba contento con la primera parte que hemos realizado, quizás por la temperatura, porque hacía mucho calor. Pero he visto que crecimos a medida que avanzaba el encuentro y fuimos mejorando”.

De menos a más:

“En la segunda parte no concedimos ninguna ocasión y creamos algunas ocasiones buenas, así que en general creo que ha sido un buen partido para terminar la pretemporada y ahora estamos deseando empezar ya LaLiga”.

El primer rival liguero:

“El Racing de Santander es un buen equipo, que juega en un estadio muy bonito, pero nosotros llegamos con confianza y estamos deseando jugar”.

El Castellón empateó (1-1) en su última visita al campo del Racing de Santander. / LaLiga

Sin lesiones de gravedad:

“Lo más importante es que durante la pretemporada tan solo hemos perdido a Pablo Santiago durante un par de semanas y que el resto de jugadores están en plena forma, y eso es lo más importante durante la pretemporada, por lo que podemos estar contentos”.

Camara saluda a Pablo Santiago. / CD Castellón

Así ha sido la rueda de prensa de Plat tras el partido contra el Albacete: