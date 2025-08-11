De Jozhua Vertrouwd a Asier Villalibre: los nombres del día en el CD Castellón

La semana ha comenzado con fuerza en el SkyFi Castalia. El Castellón y el Rayo Vallecano ultiman el traspaso de Jozhua Vertrouwd. El lateral neerlandés, que cumple 21 años este mes, ha sido el protagonista del lunes en una operación que puede cerrarse a través de una cesión con compra.

De esta manera, el joven zaguero orellut se marcharía la primera temporada a préstamo al club de Vallecas. El acuerdo incluiría una cláusula obligatoria de compra por algo más de un millón de euros para la campaña siguiente. Además, en caso de cumplirse algunas variables, la operación podría alcanzar los dos millones de euros.

La salida de Jozhua al Rayo, donde podría debutar en la Primera División, se compensará, en principio, con la esperada llegada del lateral Tincho, del filial del Celta de Vigo. En esa posición, el entrenador Johan Plat cuenta también con el capitán Salva Ruiz y con otro de los fichajes de esta temporada, Lucas Alcázar.

Regreso al trabajo cara al debut liguero

Después de terminar el carrusel de amistosos de pretemporada, la plantilla del CD Castellón descansó el lunes y regresa a los entrenamientos el martes, ya con el primer partido de Liga en el horizonte. Los albinegros debutarán en el campeonato este sábado visitando al Racing de Santander. El comienzo del partido está fijado a las 17.00 horas. El año pasado, los orelluts cosecharon un valioso empate gracias a un gol de Van den Belt (1-1) en la segunda parte. Ronaldo Pompeu y Pablo Santiago, ausentes en los últimos amistosos, apuntan a bajas.

Entradas a la venta para El Sardinero

El Castellón pone este martes a la venta, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 en el palco del SkyFi Castalia, las entradas disponibles para el duelo con el Racing Club de Santander, para acompañantes de abonados y abonados que viajen a tierras cántabras. Cabe recordar que esta temporada el Castellón estrena procedimiento de venta para los partidos a domicilio. Primero las adquieren los abonados desde el área del abonado de la web, en horario ininterrumpido en los plazos establecidos. A Santander va un bus de la Fedpecas.

Asier Villalibre, la novedad en el Racing

El Racing de Santander, primer rival del Castellón en LaLiga, regresó al trabajo para afrontar el primer entrenamiento de la semana. En la sesión, el delantero Asier Villalibre se vistió de corto por primera vez y podría debutar el sábado contra los orelluts. Por contra, no se ejercitaron ni el delantero Arana (lesionado) ni el defensa Michelin, que sufrió una contractura durante el partido amistoso disputado frente al Cagliari, el pasado fin de semana en los Campos de Sport de El Sardinero, y es duda para el encuentro del sábado.