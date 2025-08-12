El CD Castellón cuelga el cartel de 'no hay abonos'

Para sorpresa de nadie, el CD Castellón ha vuelto a agotar los pases. Así lo ha anunciado este martes el club orellut, que cuelga el cartel de 'no hay abonos'. El nuevo fichaje, Tincho Conde, ha sido el encargado de dar la noticia.

En concreto, el club ha vendido 13.700 abonos. Primero renovó la confianza de 13.000 abonados durante la fase de renovaciones. Tras completar el periodo de reubicaciones, el Castellón abrió el 5 de agosto el de las nuevas altas. En la lista de espera han tenido preferencia los poseedores del Carnet Albinegre: 700 de ellos han logrado un asiento para toda la temporada.

El resto de entradas

El aforo del SkyFi Castalia, después de las últimas remodelaciones, es de unos 14.500 espectadores. El club debe reservar un porcentaje de entradas para aficionados visitantes, venta en taquillas y compromisos comerciales. Esto explica que el tope de abonos sea de 13.700.

Los tornos, novedad esta temporada

Los asistentes al SkyFi Castalia encontrarán esta temporada una novedad en los accesos. El club ya ha instalado los tornos. El Castellón cambiará con esta inversión la manera de contabilizar las asistencias al estadio, sustituyendo los dispositivos manuales por los tornos en todas las puertas del estadio. Un mecanismo muy demandado por la afición con el que el Castellón gana seguridad y, al mismo tiempo, fiabilidad en el recuento de asistentes.

De hecho, para asegurarse el cumplimiento de los plazos previstos, el club solicitó formalmente a la Liga comenzar a domicilio el próximo campeonato. Así, debutará este sábado en Santander contra el Racing. Luego enlazará dos partidos en el SkyFi Castalia: contra el Real Valladolid (viernes 22 de agosto a las 21.30 horas) y el Real Zaragoza (sábado 30 de agosto a las 21.30 horas).

Y es que el Castellón también ha llevado a cabo una reforma en tribuna baja, en el espacio que utilizaba antiguamente la Fedpecas como sede. El club construye una nueva zona VIP para seguir ampliando las experiencias en el estadio.

Entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva de Borriol. / KMY ROS

A estas inversiones cabe añadir la construcción de la ciudad deportiva de Borriol, donde el primer equipo ya se ha ejercitado. El complejo, una vez terminado, albergará ocho campos de fútbol y numerosos servicios y elevará al club orellut a otra dimensión.

Un proyecto consolidado

Agotando de nuevo los abonos, la afición del Castellón demuestra su fidelidad y su respaldo al proyecto de Haralabos Voulgaris, que tras ascender al equipo a Segunda y conseguir la permanencia el año pasado, busca dar otro paso adelante esta temporada. Para ello, ha incorporado ya a 13 futbolistas, y se espera algún que otro refuerzo extra en la parcela ofensiva.

Hasta la fecha, el último en llegar ha sido el lateral Tincho Conde, lateral izquierdo procedente del filial del Celta. La lista de altas se completa con el portero Matthys, los laterales Mellot, Willmann y Lucas Alcázar, los centrales Sienra y Brignani, los centrocampistas Gere, Marco Doué, Diego Barri y Ronaldo Pompeu, y los atacantes Pablo Santiago y Serpeta.