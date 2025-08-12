CD Castellón | Oficial: El Rayo Vallecano anuncia el fichaje de Jozhua Vertrouwd
El lateral neerlandés firma con el club madrileño por las cinco próximas temporadas
Ya es oficial. Jozhua Vertrouwd se convierte en nuevo jugador del Rayo Vallecano. Como adelantó ayer el periódico Mediterráneo, el lateral neerlandés acaba su etapa como jugador del CD Castellón para enrolarse en las filas de un equipo de LaLiga EA Sports que competirá la Conference League. El traspaso lo han hecho oficial los dos clubs en sus perfiles de de X (antiguo Twitter) a las 9.30 horas de hoy.
El joven zaguero, que este mes cumplirá 21 años, firma por las próximas cinco temporadas. Desde su llegada al club albinegro, Jozhua alternó el filial con el primer equipo, evidenciando una gran progresión. Con el primer equipo culminó su primera temporada con 25 partidos oficiales y el ascenso a Segunda División. En la categoría de plata se consolidó en el lateral izquierdo. 35 encuentros oficiales en su año de consagración.
En cuanto a los detalles de la operación hay que destacar que el jugador nacido en Amsterdam en 2004 se marcha esta primera temporada a préstamo al club de Vallecas. El acuerdo incluye una cláusula obligatoria de compra por algo más de un millón de euros para la campaña siguiente. Además, en caso de cumplirse algunas variables, la operación podría alcanzar los dos millones de euros.
Verano de ventas
El traspaso de Jozhua, en caso de confirmarse, será el tercero de gran calado en el verano más productivo de la historia del CD Castellón. El millón y medio por el neerlandés se sumará a los dos millones que paga el Almería por Chirino y al millón de Raúl Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Vecinos de un bloque dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Orden de retirada para la bandera palestina en Penyagolosa, que iba acompañada de pintadas
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”