Así juega Tincho, el sustituto de Jozhua en el CD Castellón

Martes de confirmaciones en el SkyFi Castalia. La matinal comenzó con la salida del lateral Jozhua Vertrouwd al Rayo Vallecano y se cierra con la incorporación de Tincho Conde. El CD Castellón firma para las próximas cuatro temporadas a un carrilero izquierdo y prometedor.

¿Quién es Tincho?

A Martín Conde Gómez se le conoce como Tincho en el mundo del fútbol. Tincho viene de Martín, Martincho, una ocurrencia de sus amigos. El nuevo futbolista albinegro es de la generación del 2003. En ese año nació en Ourense, donde pronto empezó a jugar y a destacar con la pelota. Comenzó en el colegio (Carmelitas) jugando a fútbol sala. En la pista siguió también en el siguiente club, el Pabellón, donde ya pasó al fútbol 7. En alevines lo fichó el Real Club Celta de Vigo, donde se convirtió en una de sus mayores promesas.

Tincho pugna por un balón. / RICARDO GROBAS / Faro de Vigo

En edad juvenil impactó por su capacidad goleadora. A Tincho lo entrenó varias temporadas el actual entrenador del primer equipo del Celta, Claudio Giráldez. Varios de sus compañeros de quinta se han instalado en la máxima categoría, y Tincho ha merodeado también ese aterrizaje. No en vano, pasó parte de la pretemporada con los mayores e incluso ha debutado en algún amistoso. En el Celta tenía un año más de contrato y en el club gallego se debatió sobre su futuro, con opciones de cesión encima de la mesa. Finalmente, el Castellón ha pagado traspaso (a falta de confirmación oficial, de unos 400.000 euros).

¿Cómo juega Tincho?

Tincho es un futbolista especial. Parte de la posición de carrilero (o lateral, dependiendo del sistema), pero es tan dinámico que aparece por cualquier parte del campo. Sabe jugar por dentro y por fuera, de cara y de espaldas. Su lado natural es el izquierdo, pero también ha jugado en la banda derecha. Su movilidad encaja, a priori, a la perfección en el ofensivo estilo de juego de los albinegros.

En marzo cumplió 22 años. Ha jugado tres temporadas en el filial del Celta, en Primera Federación, donde era uno de los referentes. En la categoría acumula 83 partidos y seis goles. Por lo visto, le gusta bailar: algún gol lo ha celebrado con el Griddy, una danza viral en TikTok y sus bailes en el vestuario son célebres.

Posición cubierta

Tincho llega para reforzar el flanco izquierdo, donde el Castellón ha firmado también a Lucas Alcázar y mantiene a Salva Ruiz de la temporada pasada. Por contra, este mismo martes se ha confirmado la salida de Jozhua Vertrouwd al Rayo Vallecano. El joven neerlandés se marcha cedido con una cláusula de compra obligatoria en una operación que supera el millón de euros como cantidad fija, y que podría alcanzar los dos millones con bonus en caso de que se cumplan las variables.

Con esta incorporación, el Castellón ya lleva 13 fichajes en un verano muy movido. Se esperan más movimientos hasta el final de mercado.