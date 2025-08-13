Los siete grandes momentos de Álex Calatrava en el CD Castellón

Álex Calatrava ha renovado hasta 2029. La pieza más cotizada del mercado albinegro ha elegido continuar en el CD Castellón para ser uno de los líderes del ambicioso proyecto de Haralabos Voulgaris.

En apenas una temporada, ya ha dejado momentos para el recuerdo.

La llegada

Calatrava llegó al Castellón sin hacer ruido. Procedía del filial del Atlético de Madrid, en Primera RFEF. Con humildad y atrevimiento se adaptó con rapidez al estilo de juego de los albinegros y llamó a la puerta de la titularidad en cuanto comenzó la Liga, agitando la ofensiva cada vez que pisaba el terreno.

El primer gol

Cala marcó el primer gol del Castellón en el retorno a la Segunda División. Ocurrió en la tercera jornada: salió desde el banquillo y marcó uno de los golazos de la temporada. Controló un balón en tres cuartos, condujo por el carril central y soltó un tirazo que se clavó en la escuadra. La maravilla de Cala dio la vuelta al mundo, se viralizó y fue elegida gol de la jornada.

La primera titularidad

El entonces entrenador del Castellón, Dick Schreuder, dosificó los minutos de Cala. El catalán jugaba siempre, pero la primera titularidad llegó en la jornada 7. En el SkyFi Castalia, contra el Tenerife, el Castellón ganó (2-1) y Calatrava estuvo en el origen de ambos goles.

La primera renovación

El aterrizaje de Calatrava en el fútbol profesional llamó enseguida la atención del mundo del fútbol. El Castellón anduvo rápido y en octubre anunció su renovación. Cala firmó hasta 2028 y la cláusula de rescisión se fijó en cinco millones de euros.

El doblete al Burgos

Contra el Burgos marcó Calatrava su primer gol y contra el Burgos, pero en casa, anotó su primer doblete. Ya entonces, en marzo, había quedado clara la importancia del futbolista en el juego de ataque. El bajón del equipo coincidió con las semanas que estuvo lesionado en diciembre y enero.

Permanencia y cierre

Calatrava, que terminó el curso con seis goles y 11 asistencias, apareció también cuando más se le necesitaba. En el momento más delicado del curso, enroscó con calidad la falta que Markanich cabeceó a la red para igualar con el Eldense en el SkyFi Castalia y amarrar la permanencia (1-1). Además, en la última jornada, marcó al Real Zaragoza otro de los golazos de la temporada.

La segunda renovación

Después de pasar el verano en el escaparate, el Castellón ha anunciado este miércoles la renovación del jugador. Calatrava firma hasta 2029 y su cláusula aumenta más allá de los 10 millones de euros. El mediapunta, de 25 años, será uno de los pilares del proyecto.