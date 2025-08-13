El Castellón B comete errores de juventud y sale goleado del campo del Teruel (3-0)

El Castellón B encajó un doloroso 3-0 frente al CD Teruel en el campo La Pinilla en un partido donde el equipo de Pablo Hernández cometió errores de juventud en la primera parte (regalos innecesarios al adversario) que le pasó factura. Se llegó al descanso con el 2-0 y en la reanudación, donde el conjunto albinegro mejoró bastante, encajó un tercer gol que fue fatal de necesidad. El encuentro sirvió de banco de pruebas para el entrenador, con chavales que están a prueba.

El portero Juanki Ferrando no pudo hacer en el mano a mano ante Álvaro García. / CD Teruel

En la primera parte conjunto turollense, de una categoría superior, tuvo la fortuna de aprovechar los regalos que les llegó de los jugadores del filial albinegro. Así, el bigoleador de la tarde, Álvaro García, anotó el primer gol en el minuto 16, en la primera llegada con peligro. A la media hora el lateral zurdo lorquino Andrés Rodríguez firmó a igualada. En el segundo tiempo, que estuvo mejor jugado, el propio Álvaro García hizo el 3-0 en el minuto 67 y dejó el encuentro visto para sentencia.

Muchos jugadores

El CD Castellón B formó con Juanki; Chardel, Yeray Izquierdo, Ricardo Fernández, Manu Berrocal; Marcos Montero, Dennis Almiñana, Pedro Santos, Enric Gisbert; Carlos Segura y Nico Font. También jugaron Gorka, Domingo, Gabarri, Miguelón Ferrer, Josep Díaz, Borikó, Noé y Rober.

La próxima cita del filial albinegro no será hasta el próximo miércoles cuando la escuadra de la capital de la Plana reciba al Atlético Saguntino en las instalaciones de Gaetà Huguet, a las 10.00 horas.