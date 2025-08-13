El Castellón inscribe a varios fichajes (con nuevos dorsales)

El sábado a las 17.00 horas, en el feudo del Racing de Santander, comienza la competición para el nuevo CD Castellón de Johan Plat. El club albinegro ha empezado a inscribir a los nuevos fichajes. Este miércoles aparecieron en la web oficial de la Liga tres de ellos, dos con sus correspondientes dorsales.

En concreto, el Castellón inscribió al defensa Jeremy Mellot y a los mediocentros Diego Barri y Gerenabarrena. El primero portará el dorsal 22 y el segundo el 8, que deja libre Kenneth Mamah (lo cambia por el 23 que llevaba Calavera). El tercero aparece de momento sin dorsal. Se espera que en las próximas horas el club orellut complete la inscripción del resto de renovados y fichajes.

Los ya inscritos

Hasta la fecha, en la web de la Liga aparecen inscritos los siguientes jugadores, además de los ya mentados Mellot, Gere, Barri y Mamah.

Nuevo entrenamiento en Borriol El CD Castellón se ejercitó en la ciudad deportiva de Borriol, donde prepara el debut liguero del sábado contra el Racing de Santander. El plantel viajará el viernes a tierras cántabras, después de que el entrenador Johan Plat atienda a los medios de comunicación en la sala de prensa del SkyFi Castalia. Chirino, en Almería: «Tuve muchas ofertas» El exalbinegro Daijiro Chirino, presentado como jugador de la UD Almería, destacó que «el plan del Almería y sus ambiciones» hicieron muy fácil su decisión. «Tuve muchas ofertas para elegir, pero sentí las opciones que tenía. Hablé con el entrenador, con mi agente y con mi familia, y el Almería es un club muy grande, con muy buenas ambiciones. Ellos pertenecen a Primera y yo quiero jugar en Primera», argumentó el defensa neerlandés.

Están los defensas Alberto Jiménez (que mantiene el número 5), Óscar Gil (14) y Salva Ruiz (17); los centrocampistas Lottin (que llevará el 2 y ha estado jugando de lateral), Mabil (que portará el 7 que llevaba Moyita), Suero (que hereda el 10 de su amigo Raúl Sánchez), Mamadou Traoré, sin dorsal; y los atacantes Camara (con el 9 de De Miguel), Douglas (11), Cipenga (16), Markanich (20) y el recién renovado Calatrava, que mantiene el 21.