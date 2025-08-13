Habrá Calatrava para rato en el Castellón: renovado hasta 2029

Su nombre era uno de los que más estaba sonando en el mercado de fichaje de este verano. Y, su posible salida, una de las que más habría dolido a la hinchada del CD Castellón. Si difícil ya fue la marcha de Raúl Sánchez al fútbol mexicano, seguida de la de Chirino al Almería (amén de la de Jozhua al Rayo Vallecano y De Miguel al Tenerife), solo con plantearse la posibilidad de que Álex Calatrava se marchara del conjunto albinegro este verano alguno ya se echaba a temblar.

Sin embargo, la dirección deportiva del club y Bob Voulgaris han sabido manejar la situación y, ante los cantos de sirena por parte de equipos como el Elche, han mejorado la situación contractual del jugador y le han ampliado el contrato hasta junio de 2029, así que habrá Calatrava para rato en el conjunto albinegro. Además, en caso de que vuelva a haber interés de algún club de mayor categoría (como sería lo normal), estos deberán pasar por caja ya que también se le habría aumentado su cláusula de rescisión.

Calatrava y Suero, tras uno de los goles en el Castellón-Almería de la temporada pasada. / ERIK PRADAS

Sus curiosa presentación

Desde su llegada a la disciplina albinegra en julio del 2024, Cala pronto se ganó el cariño y el respeto de la afición castellonense. Su calidad manifiesta hizo que los seguidores orelluts vieran en él un nuevo referente y el jugador devolvió ese cariño con actuaciones brillantes. Es un ídolo para el SkyFi Castalia y uno de los jugadores más queridos del plantel.

Las cifras

Nacido en Parets del Vallés el 22 de junio de 2000 (25 años), Cala fichó por el Castellón procedente del Atlético de Madrid B y, tal fue su irrupción en el fútbol profesional, que el Castellón se vio en la obligación de blindarle el pasado octubre --solo tres meses después de fichar-- hasta junio de 2029. Ahora, nueve meses después de aquello, una nueva mejora y correspondiente ampliación de contrato se vincula a su figura, asegurándose un importante montante económico para la entidad de la capital de la Plana si llega alguna propuesta formal por el jugador en un futuro.

Hasta la fecha, Cala ha disputado en el Castellón 32 partidos de LaLiga en Segunda División, con seis goles y once asistencias, para un total de 2.232 minutos.

Las reacciones de Voulgaris y el jugador

El presidente del Castellón, Bob Voulgaris, expresó su satisfacción por este acuerdo: «Estamos encantados de poder contar con Cala en nuestro proyecto a largo plazo. Su contribución en el campo fue muy importante para conseguir el objetivo la temporada pasada y esta campaña vamos a por metas mayores. Su talento y compromiso son evidentes, y estamos muy contentos de seguir contando con él».

Por su parte, el futbolista catalán también se ha mostrado muy satisfecho con la renovación: «Estoy muy contento de continuar aquí, ojalá disfrutemos mucho juntos».