La intrahistoria | Así consiguió el Castellón retener a Álex Calatrava

En el último partido del pasado campeonato de Liga, poco después de marcar un golazo al Real Zaragoza, el entrenador Johan Plat sustituyó a Álex Calatrava. El mediapunta del CD Castellón recibió la ovación de la noche en una maniobra con aroma a despedida. Cala llevaba meses acumulando elogios y ofertas de superior categoría y pocos pensaban que el club albinegro, un recién llegado al fútbol profesional, fuera capaz de virar la inercia establecida.

Pero lo hizo. Unos meses después de aquel último partido, Cala sigue en el Castellón, y no solo eso. Ha extendido su contrato hasta el 2029. Ha multiplicado su cláusula más allá de los 10 millones de euros. Así lo ha conseguido.

Las cartas en la mano

Ajeno al ruido de los agentes y a las filtraciones interesadas, el presidente albinegro, Haralabos Voulgaris, sabía que tenía en sus manos las mejores cartas de la partida. El Castellón firmó a Cala el pasado verano, después de que pasara de puntillas por el filial del Atlético de Madrid, en Primera RFEF. Con la camiseta albinegra, el catalán superó pronto el encasillamiento como revulsivo y antes de que fuera tarde, en el mes de octubre, el club ya había mejorado el contrato del futbolista. Este movimiento previsor, que alargó la relación hasta 2028 y fijó la cláusula en cinco millones de euros, ha sido después determinante en el desenlace de la historia.

Porque llegó el mercado invernal y Cala ya no era ningún secreto en el fútbol. Los primeros interesados llamaron a la puerta y el Castellón se remitió a la cláusula. Mientras tanto, el bajón de rendimiento del equipo en la ausencia por lesión del futbolista subrayaba el impacto del mediapunta en el colectivo. Cala regresó y el Castellón enderezó el rumbo. No faltó compromiso: con el futbolista físicamente al límite, tuvo algo de simbólico que la permanencia la abrochara Markanich al cabecear una rosca de Calatrava, el máximo asistente del equipo.

En el escaparate

Cala, que en junio cumplió 25 años, sumó seis goles y 11 asistencias en su primera campaña en la categoría. También dejó la certeza de futbolista diferencial. Como es lógico, llegó el verano y con él los esperados bailes del mercado. Faltó tiempo para que situaran a Calatrava en el escaparate, intentando que el jugador forzara su salida y el Castellón bajara sus pretensiones económicas. Pero Voulgaris no iba a retroceder un milímetro.

El club, otra vez, fue claro. Reforzado en el margen de maniobra salarial tras las ventas de Raúl Sánchez y Daijiro Chirino, mantuvo su postura inicial. Quien quisiera llevarse a Calatrava debía pasar por caja: cinco millones de euros. Comprendía el deseo del futbolista de jugar en Primera División, pero ocurre que el Castellón también quiere jugar en Primera División y considera que no lo logrará si malvende a los jugadores que descubre. Desde el primer momento, además, trasladó al jugador que estaba dispuesto a mejorar su contrato, con finalmente ha sucedido.

El (feliz) desenlace del caso Calatrava es significativo por varios motivos. El Castellón envía varios mensajes: no será una presa fácil para los agentes, la ambición interna es real, la estructura financiera goza de buena salud y el método funciona. Al tiempo que atraviesa el verano con las mayores ventas de su historia es capaz de construir una ciudad deportiva y retener (cabe añadir la renovación de Alberto Jiménez en la ecuación) a jugadores franquicia.