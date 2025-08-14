Luz verde al nuevo Gaetà Huguet: tendrá capacidad para 1.500 espectadores

El ascenso del CD Castellón B a Segunda RFEF conllevó nuevas exigencias en cuanto a las instalaciones. Así, mientras se completa la construcción del Mini Estadi de la ciudad deportiva del club albinegro en Borriol, el filial jugará esta temporada en uno de los campos del complejo Gaetà Huguet, cuya remodelación ya ha sido aprobada.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, se ha referido este jueves a la aprobación del proyecto de ejecución de graderío del campo de fútbol “B” de las instalaciones deportivas Gaetà Huguet, además del expediente de contratación de estas obras. Este proyecto unas obras que contarán con un presupuesto de 178.304,26 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de dos meses. Unas obras a las que ha dado luz verde esta mañana la Junta de Gobierno Local, reunida hoy en sesión extraordinaria.

Maica Hurtado ha explicado que “esta obra del nuevo graderío, tiene que ver con las acciones encaminadas hacia la puesta a punto de las instalaciones del las instalaciones deportivas municipales del Gaetà Huguet, en colaboración con la concejalía de Infraestructuras y el Patronato Municipal de Deportes, con motivo de acoger los entrenamientos y partidos de fútbol del CD Castellón “B” durante la temporada 2025-2026, en la que el filial orellut jugará en el campeonato de Segunda Federación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)”.

El Castellón B, en un amistoso contra el Torrent en el campo Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Así, la edila ha explicado que “de esta manera, el Gaetà Huguet se convierte en la casa para los partidos del CD Castellón “B” y para todos los aficionados albinegros. Por eso estamos trabajando para tanto los jugadores como la afición cuente con las mejores instalaciones, en un lugar emblemático para el deporte castellonenses como es el Gaetà Huguet”.

La capacidad

Hurtado ha avanzado que “este nuevo graderío contará con capacidad para entre 1.250 y 1.500 espectadores, lo que supondrá poder acoger de manera cómoda y conforme a los estándares de seguridad que marca la normativa vigente de la RFEF, a un número considerable de aficionados en cada partido que dispute el CD Castellón “B”.

Pero además, la edil ha recordado que “desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a actuar en la adecuación de una grada para las aficiones visitantes, también, en cumplimiento de las normativas, así como en la mejora del sistema de iluminación, vestuarios, la instalación de un nuevo marcador e incluso una torre que permita la instalación de cámaras de televisión que cubran los partidos del CD Castellón o nuevas zonas de aparcamiento en las inmediaciones del recinto del Gaetà Huguet”.

Maica Hurtado ha hecho hincapié en que “la instalación de este nuevo graderío, así como las otras mejoras en el Gaetà Huguet, responde a la necesidad de cumplir con los requisitos marcados por la RFEF para la Segunda Federación”.