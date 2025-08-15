Las frases de Johan Plat en la previa del Racing-Castellón

El CD Castellón comienza este sábado el campeonato de Liga. Los albinegros visitan al Racing de Santander (17.00 horas). En la previa, el entrenador Johan Plat ha ofrecido este viernes en el SkyFi Castalia una rueda de prensa.

El mercado. "Espero algunas salidas, y quizá alguna llegada". Pero no concreta, obviamente, nada más.

La portería. "Tenemos dos porteros muy buenos, sé quién va a jugar, pero no lo voy a decir".

Pregunta sobre la afición. "Les diría que estoy con muchas ganas de victoria. En muchos partidos ya hubo aficionados y puedes notar la energía. Si estamos todos juntos podemos ser un gran equipo".

"Tenemos que ser humildes y trabajar duro, y al mismo tiempo ser ambiciosos. Por supuesto que soñamos con La Liga y debemos hacer todo lo posible para alcanzar lo antes posible, y después ya veremos. Empezamos mañana y tenemos ganas de demostrar qué podemos hacer".

"Estoy extremadamente contento con la continuidad de Cala. Siempre intentamos mantener nuestros mejores jugadores, pero no somos el Barcelona o el Madrid. Al final tenemos que lidiar con ese tipo de salidas. En este mercado han sido buenas para ellos y para el club, porque necesitamos ese dinero para crecer. Los hemos podido suplir con buenos jugadores también. Es la realidad de muchos clubs, no solo del Castellón".

"Hablamos con ellos cada día. Desde el primer día saben lo que queremos de ellos". Sobre Santander y el partido. "Jugamos contra un equipo muy bueno, campo difícil, pero tenemos que ser listos, estar atentos. Son peligrosos ofensivamente, también en transición"

Pregunta sobre los refuerzos. "Hemos perdido jugadores importantes, pero estos se han quedado y otros han venido. estoy seguro de que darán buen nivel. No me importa de qué Liga vienen, sino de lo que pueden hacer. Ahora es momento de mostrarlo en la Liga y estoy con ganas de verlo"

"Espero que podamos ver el mismo equipo en cuanto a creación de ocasiones y goles, aunque también podemos mejorar, pero sobre todo mejorar a la hora de conceder menos defensivamente"