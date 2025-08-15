En Directo

Las frases de Johan Plat en la previa del Racing-Castellón

El entrenador albinegro comparece en sala de prensa en la previa del debut liguero del CD Castellón

Parte del cuerpo técnico, con el entrenador jefe Johan Plat incluido, durante un entrenamiento en Borriol.

Parte del cuerpo técnico, con el entrenador jefe Johan Plat incluido, durante un entrenamiento en Borriol. / KMY ROS

Enrique Ballester

Castellón

El CD Castellón comienza este sábado el campeonato de Liga. Los albinegros visitan al Racing de Santander (17.00 horas). En la previa, el entrenador Johan Plat ha ofrecido este viernes en el SkyFi Castalia una rueda de prensa.

Así hemos contado la rueda de prensa en el directo de Mediterráneo.

