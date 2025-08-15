La previa de Segunda | Una Liga con rivales históricos y sin derbis autonómicos para el CD Castellón

Segundo curso consecutivo del CD Castellón en la Liga Hypermotion. Tras lograr la permanencia la pasada campaña, los albinegros afrontan con ilusión nuevos retos. La categoría vuelve a presentar un ramillete de equipos históricos (como el propio conjunto orellut) con pasado en Primera. Este año, en cambio, no habrá derbis autonómicos para los albinegros.

Los ascensos del Elche y el Levante y el descenso del Eldense han vaciado el grupo de valencianos y Albacete es el desplazamiento más cercano en carretera desde la capital de la Plana (480 kilómetros la ida y la vuelta). Destaca la gran cantidad de equipos del norte y del sur de la península. Los otros desplazamientos de menos de mil kilómetros para el Castellón (contando la ida y la vuelta y partiendo desde el SkyFi Castalia) son Zaragoza, Huesca, Andorra y Leganés (ver gráfico).

Mucha igualdad

Con el calendario ya definido y la ilusión en alza, clubs históricos como Deportivo, Leganés, Sporting, Las Palmas, Castellón, Málaga, Cádiz, Racing, Valladolid, Zaragoza o Almería, entre otros, junto a fuertes candidatos al ascenso como el Eibar, el Huesca o el Granada, estarán presentes en el pistoletazo de salida de la Segunda División que prometen mucha igualdad e hipertensión.

. / .

Sucede cada temporada y la presente seguro que no será una excepción. Y la mirada, de primeras, estará puesta en los descendidos Leganés, Las Palmas y Valladolid, que parten, a priori, como los rivales a batir al tener más presupuesto que el resto y un límite salarial más alto por venir desde la élite, aunque eso en Segunda no garantiza nada.

En el segundo escalafón de favoritos aparecen Almería y Racing de Santander, que se quedaron la pasada campaña en las eliminatorias de ascenso y apuestan por la continuidad en los banquillos de Rubi y de José Alberto López.

Aquí también se puede incluir al Granada, al Eibar y al Huesca, que el curso pasado coquetearon con las eliminatorias para ascender con la presencia en los banquillos, un año más de Pacheta y de Beñat San José, y la incorporación de Sergi Guilló tras su brillante paso por el Mérida. Completan el cupo de candidatos a todo cuatro históricos como el Cádiz con Gaizka Garitano; el Deportivo, que incorpora a Antonio Hidalgo; el Sporting, que es el equipo con más puntos (2.564) en la historia de la competición; y el Zaragoza, que apuesta por la continuidad de Gabi Fernández tras lograr la permanencia.

Castellón aparte, otros conjuntos parten, a priori, con la permanencia como principal objetivo, aunque seguro que más de uno sorprenderá a los de arriba. Son el Albacete, el Burgos, el Córdoba, el Málaga y el Mirandés, que asombró a todos alcanzando la final del play- off, pero que, tras la salida del entrenador Alessio Lisci y la mayoría de sus jugadores que estaban cedidos, tendrá una plantilla nueva dirigida por Fran Justo.

A ellos se unen los ascendidos: la Cultural Leonesa, el Ceuta, la Real Sociedad B y el Andorra.