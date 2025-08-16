Directo | Racing - Castellón

El CD Castellón se estrena en la liga 2025/26 esta tarde. Los albinegros abren fuego en el campo del Racing de Santander, y lo hacen arropados por medio millar de aficionados orelluts que se han desplazado hasta la capital cántabra.

El equipo de Johan Plat ha protagonizado una gran pretemporada, con un balance de cinco victorias, dos empates y una sola derrota en los ocho envites disputados. Pero hoy se acaban las probaturas y comienza lo bueno, para la primera jornada el técnico neerlandés apuesta por un once en el que destacas cuatro de los trece fichajes realizados, es el caso de Mellot, Sienra, Barri y Gerenebarrena.

Por su parte, el Racing de Santander se presenta como uno de los cocos de la categoría, la pasada campaña fue líder durante gran parte de la competición aunque en el play-off terminó sucumbiendo a manos del Mirandés. Habrá ambientazo en El Sardinero.

MIN. 30. PAUSA PARA LA REFRIGERACIÓN | Tiempo muerto para hidratarse en El Sardinero. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 29. SALVA RUIZ, FUERA | Tiro lejano del capitán albinegro que no encuentra portería por poco. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 28. UYY CIPENGA | Gran asistencia de Mabil a Cipenga y este, desde el punto de penalti, dispara a puerta aunque Ezkieta devía a córner. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 22. QUE OCASIÓN DE MABIL | Disparo cruzado de Mabil que saca Ezkieta a mano cambiada. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 16. QUE PARADÓN DE AMIR | Acaba de salvar el 2-0 el meta del Castellón. Remate de cabeza magistral de Salina que rechaza de forma milagrosa Amir. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 15. OTRA DEL RACING | Tiro lejano de Íñigo Vicente que se marcha a córner. Cada vez que el Racing ataca da sensación de peligro. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 14. PARÓ AMIR | Tiro de Andrés Martín, algo escorado, que atrapa el meta iraní. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 13. LA TUVO CAMARA | Le rebañó el cuero Hernando cuando el guineano podía tener una opción franca para generar peligro. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.

MIN. 12. CUARTO CÓRNER ALBINEGRO | Los orelluts ya han sacado cuatro córners en menos de un cuarto de hora. Racing de Santander 1-0 CD Castellón.