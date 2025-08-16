Directo | Racing - Castellón

En Directo

Plat apuesta por un once con cuatro caras nuevas de inicio, Sienra, Mellot, Gerenabarrena y Barri

Cipenga en una acción ante el contrario Sainz-Maza.

Jorge Sastriques

Castellón

El CD Castellón se estrena en la liga 2025/26 esta tarde. Los albinegros abren fuego en el campo del Racing de Santander, y lo hacen arropados por medio millar de aficionados orelluts que se han desplazado hasta la capital cántabra.

El equipo de Johan Plat ha protagonizado una gran pretemporada, con un balance de cinco victorias, dos empates y una sola derrota en los ocho envites disputados. Pero hoy se acaban las probaturas y comienza lo bueno, para la primera jornada el técnico neerlandés apuesta por un once en el que destacas cuatro de los trece fichajes realizados, es el caso de Mellot, Sienra, Barri y Gerenebarrena.

Por su parte, el Racing de Santander se presenta como uno de los cocos de la categoría, la pasada campaña fue líder durante gran parte de la competición aunque en el play-off terminó sucumbiendo a manos del Mirandés. Habrá ambientazo en El Sardinero.

