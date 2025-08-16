Plat hace autocrítica tras la derrota del Castellón en su estreno liguero: "Regalamos los dos primeros goles"

El técnico del CD Castellón, Johan Plat, compareció en la salda de prensa de El Sardinero a la conclusión del primer partido de liga, saldado con derrota por 3-1 frente al Racing de Santander.

El entrenador neerlandés hizo autocrítica, especialmente en los dos primeros goles encajados, que claramente terminaron marcador el partido. Por otro lado, no entró a valorar con determinación la labor arbitral en un duelo con un gol anulado a los orelluts, amén de un penalti y expulsión en contra.

La clave del partido

"La diferencia del partido ha estado en los detalles, hemos regalado los dos primeros goles. Hemos tenido buenas ocasiones pero no hemos sido capaces de materializarlas, es algo que tenemos mejorar".

La polémica arbitral

"No he visto nada todavía, no puedo decir nada, pero es verdad que era un momento muy importante del partido".

Plat durante el encuentro en El Sardinero. / LaLiga

La entrada de Suero

"Queríamos tomar riesgos, estamos acostumbrados a eso. Había espacio entrelíneas y quería un jugador extra por dentro, creo que ha funcionado bien".

Valoración de los fichajes

"Creo que los jugadores nuevos han hecho un buen partido y una gran pretemporada, es por ello que hemos decidido que hoy jugaran" (por Barri y Gere).

Dinámica de partido

"Podiamos esperar un partido así. Podemos hacerlo mejor en el tema de los espacios, hemos regalado demasiado fácil los dos primeros goles, es algo que tenemos que mejorar y lo mejoraremos".