La previa | El Castellón estrena el curso con un partido exigente en Santander

Tres meses después de certificar la permanencia en la categoría, el CD Castellón vuelve a competir en serio. El cuadro orellut inicia la temporada 2025/26 con un partidazo. Visita al Racing de Santander, que el curso pasado jugó play-off de ascenso y en el presente es uno de los candidatos a lo máximo.

Rival ilustre, campo clásico y lleno... Doña Segunda División recibe de nuevo a los albinegros, que afrontan el comienzo del curso con ánimos renovados, después de una pretemporada ilusionante en todos los ámbitos. El club que preside Haralabos Voulgaris ya ha estrenado la nueva ciudad deportiva, en La Coma de Borriol, y llega al partido tras atravesar una semana repleta de acontecimientos.

En los últimos días, el Castellón ha agotado los abonos (13.700), ha firmado dos de las operaciones de mayor calado económico de su historia (la salida de Jozhua al Rayo y la llegada de Tincho procedente del Celta), ha anunciado la renovación de su pieza más cotizada (Álex Calatrava) y, en definitiva, ha confirmado las buenas sensaciones con las que han cruzado la pretemporada.

Las palabras de Plat

«Tenemos que ser humildes y trabajar duro, y al mismo tiempo ser ambiciosos», señaló Johan Plat ayer en rueda de prensa. El entrenador neerlandés valoró la buena pretemporada e instó a combinar esas actitudes para, de la mano de la afición, seguir creciendo.

Alrededor de 400 ‘orelluts’ en Santander La afición del CD Castellón arropará al plantel de Johan Plat en la primera cita del curso. Alrededor de 400 albinegros ya tienen su entrada para el partido de hoy contra el Racing de Santander. Varios de ellos viajarán con el autocar que fletó la Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas).

Plat, que ya dirigía al Castellón cuando empató en Santander el curso pasado (1-1), advirtió de la dificultad del estreno. «Jugamos contra un equipo muy bueno en un campo difícil y tenemos que ser listos, estar atentos. Son peligrosos ofensivamente, también en transición», desgranó el técnico.

El Castellón viajó ayer rumbo a Santander. La alineación, lógicamente, es un cúmulo de incógnitas. Plat evitó incluso desvelar quién será el portero titular, si el iraní Amir o el belga Matthys. Parece claro que Alberto liderará la defensa, Barri la media y Calatrava el ataque. El entrenador cuenta con numerosas variantes en todas las líneas y, en principio, con las bajas por lesión de Pablo Santiago y Ronaldo Pompeu.

El rival, con buen ánimo

También ha sido buena la pretemporada realizada por el Racing. El equipo dirigido por José Alberto López se ha mantenido invicto e invita al optimismo de los aficionados verdiblancos. Tras lo visto en los partidos de preparación, el once del técnico asturiano podría ser muy similar al de la temporada pasada, con el recién llegado Villalibre en punta de lanza por la baja de Arana, y las dudas de Michelin y Maguette, ambos tocados, por lo que en su lugar podrían entrar Mantilla, Sangalli e incluso el canterano Sergio Martínez.

El mismo árbitro que el día del Eldense Un clásico de la categoría, Dámaso Arcediano, será el encargado de impartir justicia esta tarde en el Racing-Castellón. El colegiado castellano-manchego afronta su 15ª temporada consecutiva en Segunda División. El año pasado arbitró el Castellón-Eldense que certificó la permanencia albinegra (1-1).

Con presencia albinegra, se espera una gran entrada en El Sardinero, aunque es probable, debido a las fechas veraniegas con aficionados de vacaciones, que no se llene del todo el estadio en un horario, las 17.00 h., en el que se pronostica calor moderado (25º de máxima) y un elevado índice de humedad.