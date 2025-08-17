Así ha sido el audio del VAR en la polémica del Racing-Castellón

La actuación del colegiado Dámaso Arcediano en el Racing-Castellón ha generado opiniones confrontadas en la afición albinegra. El equipo de Johan Plat comenzó la Liga con derrota por las intervenciones del VAR. Ninguna de ellas le benefició.

Este domingo se ha publicado uno de los audios al respecto. Cerca del minuto 80, un gran pase de Iñigo Vicente plantó al delantero del Racing, Asier Villalibre, frente al portero. Justo antes del remate, el central albinegro, Alberto Jiménez, empujó al rival. La acción pasó inadvertida porque además, el linier señaló fuera de juego.

Sin embargo, la revisión del VAR determinó, en primer lugar, que no había posición adelantada. A partir de ahí se revisó también la acción de Alberto. Luis Mario Milla, el árbitro principal del VAR, avisó a Dámaso Acerdiano, el de campo. El colegiado se acercó a la pantalla, pitó penalti y expulsó a Alberto. El intento de reacción del Castellón, que iba perdiendo 2-1, quedó abortado.

Los audios

En el vídeo adjunto se puede escuchar la conversación entre ambos. "Veo lo que tú, va a disparar, le empuja claramente... Voy a sancionar penalti y roja porque no hay disputa de balón", dice Dámaso. "Estamos de acuerdo", le contesta su compañero.

La otra acción polémica

No fue esta la única acción controvertida para el Castellón. Antes, en el inicio de la segunda parte, vio cómo el VAR le anulaba un gol. Lo había anotado Salva Ruiz, pero en la revisión se detectó un fuera de juego previo de Israel Suero.

Como fuere, no tuvo suere el Castellón con el arbitraje. Además, perderá por sanción al central Alberto Jiménez, que no podrá jugar el viernes contra el Real Valladolid en el SkyFi Castalia, en el segundo partido de Liga.