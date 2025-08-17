El uno a uno del Racing-Castellón | Vota al mejor
Los orelluts comenzaron el campeonato con una derrota en Santander (3-1)
Sienra, Barri, Gere, Mellot, Brignani, Tincho y Serpeta debutaron como albinegros
Amir
|6| Quizá, teniendo en cuenta el estilo de juego del Castellón, vive demasiado metido en el área. Hizo una buena parada a Salinas, de reflejos.
Mellot
|6| Lejos del nivel mostrado durante la pretemporada. Un par de errores graves con balón. Mejoró tras el descanso.
Alberto
|5| Bien con la pelota, sufrió con las diagonales de Villalibre. Fue expulsado al empujar al ariete frente al portero.
Sienra
|5| Debut con luces y alguna sombra. Fue relevado al descanso para cambiar el dibujo y jugar con tres defensas.
Salva Ruiz
|6| Titular y capitán, pudo marcar con una volea y marcó (pero lo anularon) lo que era el 2-2. Mejor en ataque.
Barri
|6| Algo impreciso de inicio, fue de menos a más, bien acompañado por Gere. El equipo agradeció su mejoría.
Gerenabarrena
|7| Creció tras alguna pérdida inicial y abarcó mucho campo y apareció por todas partes. Robó, distribuyó y llegó al área rival. Completo.
Mabil
|6| Dejó la sensación de que pudo encarar más en algunas situaciones. Cuando lo hizo, casi siempre sacó ventaja.
Cala
|6| Muy vigilado, tuvo un partido molesto. Le costó encontrar espacios y producir más allá de los balones parados.
Cipenga
|5| Buscó el desborde, pero rara vez fue productivo. El meta le paró un buen disparo en el primer acto.
Camara
|6| Cazó un gol en el área, listo para aprovechar el rechace. Aseó algunos balones de espaldas, con presencia irregular.
También jugaron
Suero | 6 |. Agitó el ataque. Tuvo un impacto inmediato en el juego y rozó el gol ya en el descuento.
Tincho | 5 |. Debut en banda.
Serpeta | 5 |. Abrió campo.
Markanich | 5 |. Ariete.
Brignani | - |. Tramo final.
