El Castellón activa los abonos digitales, te explicamos cómo descargarlos

El viernes vuelve el fútbol al SkyFi Castalia y el CD Castellón ha activado este lunes, 18 de agosto, los abonos digitales para que todos los socios puedan acceder al feudo albinegro de cara al partido contra el Real Valladolid (21.30 horas). De este modo, ya se puede acceder al Área de Abonado de la página web oficial del club y descargarlo en el móvil para acceder al campo, tanto en el choque ante el cuadro vallisoletano como el de siguiente fin de semana ante el Real Zaragoza (sábado 30 a las 21.30 horas).

Mientras tanto, desde la entidad de la capital de la Plana se mantiene de igual modo la retirada de los carnets físicos para los nacidos antes de 1960 y, poco a poco, muchos abonados ya han retirado su pase en las taquillas de la calle Huesca este mismo lunes.

Cómo descargarlo

Si accedes como administrador de un grupo con varios pases asociados la descarga debe realizarse de la siguiente manera:

-Entra a tu área de abonado y accede a "Datos de tu Abono" que está en la parte superior (si se hace desde el móvil, hay que pinchar sobre las 3 rayas horizontales que hay arriba a la izquierda).

-Ahí se abre el listado de abonados vinculados al usuario y, al lado de cada uno de los abonados vinculados, habrá un botón de "descargar abono digital", sobre el que habrá que pinchar en cada caso.

-Tras hacerlo, llegará un correo electrónico por cada abonado del que se solicite descargar el carnet digital. Una vez hecho, el administrador puede tener en su móvil todos los abonos o descargar el suyo propio y reenviar al resto de abonados el mail para que procedan a su descarga. Hay que descargarlos en el Wallet como la temporada pasada.

Ambiente en los aledaños del SkyFi Castalia en la previa de un partido de la pasada temporada. / KMY ROS

Si se accede al Área de Abonado sin ser el administrador del grupo, los pasos serán los siguientes:

-Entra a tu área de abonado y accede a "Datos de tu Abono" que está en la parte superior (si se hace desde el móvil, hay que pinchar sobre las 3 rayas horizontales que hay arriba a la izquierda).

-Aparecerá un único abono y un botón en la misma línea de "descargar abono digital", sobre el que habrá que pinchar.

-Acto seguido, llegará un correo electrónico con un nuevo botón de "descargar abono digital" y habrá que decargarlo en el Wallet.

Acceso ante el Real Valladolid y el Real Zaragoza

Para el encuentro ante el Real Valladolid y el Real Zaragoza (30 de septiembre), el acceso se realizará con el carnet digital. Cuando el proceso de migración del software de LaLiga haya finalizado, desde el Castellón se remitirá un e-mail a los abonados que no son sénior y que tienen el carnet físico, para poder recogerlo.