Todo lo que debes saber para el Castellón-Valladolid: tornos, abonos... y paciencia

El albinegrismo tiene ganas de fútbol, tal y como demostró el desplazamiento masivo a Santander de la afición albinegra. La competición regresa este viernes al Estadio SkyFi Castalia, donde el CD Castellón recibirá al Real Valladolid, uno de los recién descendidos de Primera. La cita asoma a la vuelta de la esquina con innegable atractivo, un capazo de novedades y una advertencia: a causa de la lentitud de LaLiga, el estreno de los tornos puede conllevar incidencias.

Por ello, el Castellón pide a sus aficionados que acudan al estadio con la máxima antelación posible y una pizca de paciencia. Es el mensaje realista provocado por las demoras de LaLiga en todo el proceso. Demoras que han generado un lógico malestar en el club, y cierta tensión entre las partes.

El comienzo

El primer contacto de LaLiga con el club para llevar a cabo el proyecto de control de acceso al SkyFi Castalia se remonta al mes de abril. El proyecto incluye, por un lado, la instalación de los tornos (que sustituyen a los dispositivos electrónicos utilizados durante las pasadas temporadas) y, por otro, la migración al software habitual de LaLiga en este aspecto.

En principio, el Castellón iba a formar parte de un grupo de clubs elegidos para implantar un nuevo software desarrollado por LaLiga, pero la lentitud de la misma en cada uno de los plazos (no se pone en marcha hasta una vez terminado el campeonato) lo imposibilita.

La migración

Sea como fuere, y aunque los tornos estén operativos desde hace tiempo, todo el proceso de migración se ha ido eternizando, paso a paso. Esto ha provocado, por ejemplo, que el Castellón aún no haya podido facilitar los abonos digitales a sus abonados (lo hará durante la presente semana) y que haya demorado la entrega de los abonos físicos (por el momento lo hace solo a los nacidos en 1960 y mayores, en las taquillas), así como la venta de entradas.

Por ello, el club orellut espera que haya errores e incidencias en los puntos de acceso, aunque trabaja a contrarreloj para que sean los menos posibles. LaLiga garantiza que llegará a tiempo al partido del viernes con el Valladolid (21.30 horas), pero desde el Castellón temen que el funcionamiento del nuevo software (como ha ocurrido en otros estadios en el día del estreno, en temporadas anteriores) no sea todavía perfecto.

Aficionados albinegros en El Sardinero. / Miguel Ángel Sales

En ese sentido, el club fue previsor y pidió formalmente jugar el primer partido del campeonato a domicilio. Un permiso que afortunadamente LaLiga concedió, porque de lo contrario se habría reducido aún más el margen de maniobra para el estreno de los tornos.

Obras finalizadas

Donde sí se han cumplido los plazos es en lo que depende del club. La principal actuación que ha realizado este verano en el SkyFi Castalia corresponde a la zona de Tribuna Baja, donde se estrenará una zona VIP que sigue la senda de la exitosa Bench Experience, que se afianzó en la temporada pasada. Como siempre, aquellos interesados en vivir un partido de fútbol de forma diferente pueden solicitar información a través del correo info@cdcastellon.com

Liberar o ceder asiento

Otra actuación ha sido la resiembra del césped, también completada con éxito por parte del Castellón, que recuerda a sus abonados la conveniencia de liberar o ceder el asiento en caso de que no puedan acudir a un partido. Cabe recordar que el club será este año más exhaustivo en el control de asistencia: a partir del tercer partido sin ir al estadio ni ceder o liberar habrá sanciones. Incluso, la retirada del abono, en último término.