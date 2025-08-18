Precedentes | El CD Castellón recibirá al Real Valladolid casi 20 años después
Regresa al SkyFi Castalia un clásico del fútbol español
Precedentes en Primera, Segunda y Copa
El viernes a las 21.30 horas regresa al SkyFi Castalia un clásico del fútbol español. El Real Valladolid no visita el feudo del CD Castellón desde hace casi 20 años. En concreto, desde mayo del 2007.
En aquella ocasión, los albinegros ganaron con goles de Natalio y Tabares (2-1). El entrenador visitante era Mendilibar y el local, Pepe Moré. De hecho, Pepe Moré es una leyenda del Valladolid. Ya en su etapa como jugador visitó Castalia.
Por ejemplo, en el primero de los tres enfrentamientos de ambos clubs en Primera. En 1982, el Castellón empató gracias a un penalti de Planelles (1-1). Idéntico resultado se dio en 1990. El gol de Víctor Salvador valió la permanencia (1-1). El partido del 'que se besen'.
En 1991 asoma el último duelo en Primera. Fue una goleada espectacular del Castellón con tantos de Raúl, Alcañiz, Dobro y Ugbade (4-2).
También visitó Castellón el Valladolid en el camino a la final de Copa de 1973 (5-0, Clares (2), Cayuela (2) y Planelles). El balance en las tres competiciones es de 8 victorias locales, 6 empates y 2 triunfos visitantes.
