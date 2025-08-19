Si fueras el entrenador del Castellón, ¿cómo sustituirías al sancionado Alberto? ¡Vota!

Alberto Jiménez en un entrenamiento del Castellón.

Alberto Jiménez en un entrenamiento del Castellón. / Kmy Ros / KMY ROS

Mediterráneo

La baja por sanción de Alberto Jiménez obligará al técnico neerlandés del Castellón a cambiar su defensa para recibir el viernes al Real Valladolid en el SkyFi Castalia (21.30 horas).

