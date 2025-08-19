El SkyFi Castalia quiere mantener su hegemonía: sus últimos resultados
El CD Castellón se reencuentra el viernes con su afición en casa, donde no pierde un partido desde el pasado mes de febrero
El fútbol vuelve al SkyFi Castalia este viernes con motivo de la visita del Real Valladolid. Se disputa la segunda jornada de LaLiga en Segunda y el CD Castellón aspira a mantener su hegemonía en el feudo albinegro durante el curso deportivo que acaba de arrancar. Y es que, aunque la pasada campaña se sufrió más de lo previsto y no se respiró con tranquilidad hasta prácticamente la última jornada, los números en el SkyFi Castalia sí fueron positivos, sobre todo, en la segunda vuelta de la competición.
De hecho, el equipo de Johan Plat se mantuvo invicto en su feudo durante las últimas ocho jornadas disputadas como local y ese buen hacer en casa es al que se quiere dar continuidad a partir de este viernes con la visita de uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera División.
Los resultados firmados
En ese tramo, desde la jornada 27 a la 42, los orelluts sumaron cinco victorias y tres empates: se venció al Eibar (2-0), Burgos (2-1), Almería (4-1), Sporting de Gijón (4-3) y al Zaragoza (4-1), con la permanencia ya lograda; y se igualó en los encuentros contra el Deportivo (2-2), Albacete (2-2) y Eldense (1-1).
Una racha que comenzó tras la derrota ante el Huesca (0-1) el pasado 2 de febrero y que se prolonga en el tiempo durante algo más de seis meses. En este sentido, ese será uno de los retos del cuadro de la capital de la Plana para el presente curso ya que hacerse fuerte en casa, donde se cuenta con el apoyo de los 13.700 abonados con los que el Castellón cuenta (los carnets están agotados).
Buenos, pero no suficientes
En total, la campaña 2024/25 los futbolistas albinegros sumaron un total de 32 puntos en casa en 21 partidos disputados, a razón de nueve triunfos, cinco empates y siete derrotas. Unas cifras que se quieren mejorar en la segunda andadura del proyecto de Bob Voulgaris y Johan Plat en la categoría de plata ya que la intención es no pasar tantos apuros como el año pasado para conseguir la permanencia, que es sin lugar a dudas lo primero en lo que ha de pensar el equipo orellut en la campaña que acaba de arrancar.
Los ‘orelluts’, castigados sin fútbol los domingos
LaLiga ha dado a conocer los primeros cuatro horarios de la competición en Segunda División y los aficionados del Castellón deberán acostumbrarse a tener las tardes de domingo libres. Al igual que sucediera el curso pasado con las últimas jornadas, el ente que preside Javier Tebas no ha establecido ningún partido para el cuadro albinegro en jornada dominical, siendo dos viernes y dos sábado los días asignados.
Así, tras disputar la jornada inaugural ante el Racing de Santander a domicilio el pasado sábado, los orelluts recibirán en el SkyFi Castalia al Real Valladolid este viernes (21.30 horas) y, la semana siguiente, volverán a jugar en casa pero en sábado, día en que se enfrentarán al Real Zaragoza, en el mismo horario.
La última jornada que se ha dado a conocer, que será la de primer fin de semana de septiembre, tampoco habrá fútbol en domingo para el Castellón, que volverá a jugar en viernes. Concretamente será el día 5 en el Nuevo Arcángel de Córdoba contra el cuadro andaluz, a partir de las 21.30 horas.
En la siguiente jornada, la quinta en Segunda, llegará un Castellón-Ceuta, cuyo horario aún no ha sido definido. ¿Será por fin en domingo?.
