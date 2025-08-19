El vínculo entre el CD Castellón y el Real Valladolid
Pepe Moré, exjugador y extrenador del cuadro vallisoletano, dejó su impronta entre la afición del Castellón tras el ‘milagro’ de la temporada 2005/06 en Segunda.
A buen seguro que todos los aficionados del CD Castellón recordarán aquella mítica canción, que casi se convirtió en himno, cuya letra decía: «Pepe Moré, en tu bigote he puesto toda mi fe». Fue en la temporada 2005/06, cuando un recién ascendido a Segunda como era el cuadro albinegro parecía abocado al descenso tras estar prácticamente todo el curso en la zona baja de la tabla.
Sin embargo, el técnico catalán obró el milagro y con una espectacular remontada en la segunda vuelta, dejó al Castellón en la categoría de plata y se ganó el respeto y el cariño de toda la hinchada albinegra. Mismo buen recuerdo que de Moré tienen en el Real Valladolid, rival de los orelluts este viernes en el SkyFi Castalia (21.30 horas) y club que el pasado fin de semana, coincidiendo con el arranque liguero, rindió homenaje.
Sus números
Moré, que dirigió 70 encuentros en el conjunto albinegro (del 1 de noviembre de 2005 al 25 de diciembre de 2007), también fue entrenador del Valladolid (además del Tenerife), pero sobre todo mantiene un fuerte vínculo con los de Pucela porque defendió su escudo como jugador de 1976 a 1988, con 448 encuentros oficiales.
Por este motivo, el Valladolid le hizo entrega en la previa de la primera jornada de LaLiga 2025/26 de una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal 8, compartiendo vivencias y anécdotas con otros exjugadores como Luis Minguela o Fernando Redondo, los exdirectores deportivos Ramón Martínez y Santiago Llorente. A buen seguro que Moré estará muy pendiente de lo que suceda el viernes en el SkyFi Castalia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- El pueblo medieval más bonito de Teruel tiene el mejor restaurante de la provincia, un increíble castillo y solo 141 habitantes
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un sol que habla del fuego, aunque en Castellón no haya incendios
- Municipios de Castellón reciben hasta 11 veces más turistas que población
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026