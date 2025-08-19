El vínculo entre el CD Castellón y el Real Valladolid

A buen seguro que todos los aficionados del CD Castellón recordarán aquella mítica canción, que casi se convirtió en himno, cuya letra decía: «Pepe Moré, en tu bigote he puesto toda mi fe». Fue en la temporada 2005/06, cuando un recién ascendido a Segunda como era el cuadro albinegro parecía abocado al descenso tras estar prácticamente todo el curso en la zona baja de la tabla.

Sin embargo, el técnico catalán obró el milagro y con una espectacular remontada en la segunda vuelta, dejó al Castellón en la categoría de plata y se ganó el respeto y el cariño de toda la hinchada albinegra. Mismo buen recuerdo que de Moré tienen en el Real Valladolid, rival de los orelluts este viernes en el SkyFi Castalia (21.30 horas) y club que el pasado fin de semana, coincidiendo con el arranque liguero, rindió homenaje.

Pepe Moré. / Mediterráneo

Sus números

Moré, que dirigió 70 encuentros en el conjunto albinegro (del 1 de noviembre de 2005 al 25 de diciembre de 2007), también fue entrenador del Valladolid (además del Tenerife), pero sobre todo mantiene un fuerte vínculo con los de Pucela porque defendió su escudo como jugador de 1976 a 1988, con 448 encuentros oficiales.

Por este motivo, el Valladolid le hizo entrega en la previa de la primera jornada de LaLiga 2025/26 de una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal 8, compartiendo vivencias y anécdotas con otros exjugadores como Luis Minguela o Fernando Redondo, los exdirectores deportivos Ramón Martínez y Santiago Llorente. A buen seguro que Moré estará muy pendiente de lo que suceda el viernes en el SkyFi Castalia.