Informe | El Real Valladolid, el primer 'grande' que visita el SkyFi Castalia

Nueva categoría, nuevos propietarios y nuevas caras en el Real Valladolid que visita este viernes el SkyFi Castalia (21.30 horas). El equipo pucelano, el primero de los grandes de la Segunda División 2025/26, llega a su cita con el CD Castellón con aires de renovación.

Tras ver cómo el exfutbolista Ronaldo Nazário le dejaba caer hasta lo más bajo de la clasificación y no se lograba eludir el descenso de categoría, la entidad vallisoletana inició una nueva etapa de la mano de dos grupos inversores (Ignite Sports Spain y Ben Oldman Partners), que pagaron 50 millones al que fuera astro brasileño y han llegado para devolverle al club todo su esplendor.

De hecho, en la confección de la plantilla ya se ha visto que el proyecto va muy en serio y que se quiere regresar a la máxima categoría lo antes posible. En este mercado de fichajes han salido 13 jugadores y han llegado, de momento, 16 (contando cinco canteranos que han subido del filial).

Sus fichajes

Entre los nombres propios destacan los del mediocentro Julien Ponceau, procedente del FC Lorient de la Ligue 1 francesa; Iván Alejo, extremo diestro que militaba en el Apoel de Chipre; o el central Mohamed Jaouab, hasta hace meses en las filas del Stade Rennes francés. Su portero titular, el portugués Guilherme Fernandes, está llamado a ser otro de los pesos pesados del vestuario después de haber sido cedido por el Real Betis B hasta final de temporada.

Otros jugadores que han llegado a Pucela son el lateral zurdo Guille Bueno, del Borussia Dortmund II; el central Pablo Tomeo del Mirandés; o Trilli, del Barça Atlètic de Segunda Federación.

Nueva dirección deportiva

Todos ellos son fichajes tras los que están dos nuevas figuras que también se han añadido a la estructura de este nuevo Valladolid: Víctor Orta como director deportivo y Gaby Ruiz como secretario técnico. Precisamente el primero de ellos, en la presentación del martes de Mohamed Jaouab, dejó claro que la plantilla no está cerrada, por lo que quizás viajen hasta la capital de la Plana este viernes algún que otro jugador cuya incorporación aún no está cerrada.

Buscarían un «mediocampista mixto», tal y como solicitó el técnico uruguayo, Guillermo Almada, o «un jugador de banda», pero antes la dirección deportiva del Valladolid deberán dar salida a jugadores como Sylla (que pondrá rumbo a Arabia Saudí en las próximas horas), Amallah o Javi Sánchez, que se añadirían a la ya confirmada de Iván Sánchez.

Sea como sea, y con los que se viaje, el Valladolid será el primer gigante que pisará Castalia.