Santi Borikó: del Castellón B al Arenas de Getxo

El Castellón B está disputando este miércoles un nuevo amistoso de pretemporada en Gaetà Huguet, pero en la convocatoria no está Santi Borikó. El central de Guinea Ecuatorial sí está en la grada, vestido de paisano, siguiendo el juego de los que en breve serán sus excompañeros ante el Atlético Saguntino. Y es que la dirección deportiva del CD Castellón ha cerrado su cesión hasta final de la presente temporada al Arenas Club de Getxo de Primera Federación.

El central de doble nacionalidad (guineana y española) era conocedor de que iba a gozar de pocos minutos esta temporada y el club le buscaba la mejor salida para que tuviera un curso con mucha presencia aunque lejos de la capital de la Plana, así que ambas partes han llegado a un acuerdo y Borikó será cedido al Getxo.

Santi Borikó y Douga Fofana pelean un balón. / Juan Francisco Roca

Esta iba a ser la segunda temporada del joven en el Castellón, al que llegó procedente del Europa el verano pasado y fue pieza clave en el filial, incluso debutando en el primer equipo. Ese iba a ser su destino este curso en Segunda Federación, pero finalmente saldrá cedido a un Primera Federación.