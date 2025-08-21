El CD Castellón y SkyFi prolongan el acuerdo de patrocinio de Castalia
El club anuncia la extensión de la esponsorización del nombre del estadio por una segunda temporada
El CD Castellón ha confirmado este jueves la continuidad del acuerdo de patrocinio con la empresa SkyFi. Tal y como informó Mediterráneo semanas atrás, por segunda temporada consecutiva, el nombre oficial del estadio será SkyFi Castalia, después de que ambas partes hayan prolongado al alza el acuerdo de esponsorización.
La venta del naming del estadio fue una de las principales novedades del Castellón en el verano pasado. Las estimaciones del club para la presente temporada elevan los ingresos totales por patrocinio hasta una cifra cercana a los dos millones de euros.
En el universo de empresas que apoyan al Castellón conviven las foráneas, que hablan del mayor alcance del proyecto desde la llegada de Voulgaris, con las locales, que siguen reforzando los vínculos del club con el territorio. Entre estas últimas destaca el caso de la empresa de vehículos intralogísticos Repcar, de Castellón, que lleva más de una década incrementando aportación y presencia, y este año lucirá en la camiseta.
El estadio
El patrocinio del estadio es posible gracias al convenio que firmó el club en 2024 con el Ayuntamiento de Castelló. El documento, que garantiza a la entidad albinegra el uso del estadio municipal por un plazo de 50 años, incluyó en una de sus cláusulas esta posibilidad.
Cabe recordar que a cambio del uso y explotación del estadio, el Castellón se comprometió, y así consta en el convenio y así está ocurriendo, a llevar a cabo un plan progresivo de inversiones en el recinto.
El caso es que el club encontró patrocinador con celeridad y ahora la unión se afianza. La empresa elegida fue SkyFi, compañía con sede en Austin (Texas, Estados Unidos) especializada en imágenes de satélite de alta resolución.
EL COMUNICADO DEL CLUB
"El CD Castellón se enorgullece de anunciar que, por segundo año consecutivo, el estadio seguirá llevando el nombre de SkyFi Castalia, gracias a la continuidad del acuerdo de naming rights con SkyFi, la plataforma líder en imágenes satelitales y análisis con sede en Estados Unidos.
Este patrocinio, que marcó un antes y un después en la historia del estadio y de la ciudad en su primer año, se consolida ahora como una alianza estratégica que refuerza la proyección internacional del CD Castellón y reafirma el vínculo con una marca de prestigio global.
La continuidad del acuerdo refuerza el posicionamiento del SkyFi Castalia no solo como el hogar del albinegrismo, sino también como un escenario moderno y versátil para eventos deportivos y de entretenimiento de primer nivel, atrayendo visitantes y generando nuevas oportunidades para la ciudad.
El futuro y la tradición siguen unidos en el SkyFi Castalia, un estadio que ya se ha convertido en sinónimo de orgullo, identidad e innovación".
