Directo: CD Castellón - Real Valladolid

El conjunto albinegro recibe en el SkyFi Castalia este viernes 22 de agosto al cuadro pucelano (21.30 horas)

Johan Plat, en el banquillo del SkyFi Castalia.

Johan Plat, en el banquillo del SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel / GABRIEL UTIEL BLANCO

Jorge Sastriques

Castellón

El fútbol de Segunda División regresa al SkyFi Castalia este viernes, 22 de noviembre, con motivo de la disputa de la segunda jornada de LaLiga. Será el Real Valladolid el equipo que rinda visita a un CD Castellón que cedió en la jornada inaugural ante el Racing de Santander a domicilio (3-1) pese a ofrecer una buena imagen.

Para este duelo son bajas segura Alberto Jiménez, expulsado en el primer partido, y Pompeu, lesionado. Además, Lottin ya no estará en la convocatoria porque saldrá cedido al fútbol portugués.

Todo lo que suceda en el feudo albinegro antes y durante el partido podrá seguirse, minuto a minuto, en esta web.

