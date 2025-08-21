Directo | Rueda de prensa de Johan Plat

El CD Castellón, tras la derrota en Santander, buscará los primeros puntos de la temporada en el estreno como local, este viernes contra el Real Valladolid.

El entrenador albinegro, Johan Plat, analiza las claves del encuentro, así como los últimos movimientos del mercado.

