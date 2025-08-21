Directo | Rueda de prensa de Johan Plat

En Directo

El entrenador albinegro comparece en el SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Valladolid del viernes

Plat durante el encuentro en El Sardinero.

Plat durante el encuentro en El Sardinero. / LaLiga

El CD Castellón, tras la derrota en Santander, buscará los primeros puntos de la temporada en el estreno como local, este viernes contra el Real Valladolid.

El entrenador albinegro, Johan Plat, analiza las claves del encuentro, así como los últimos movimientos del mercado.

Sigue la rueda de prensa, a partir de las 11.30 horas, en el directo de Mediterráneo.

