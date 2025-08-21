En Directo
Directo | Rueda de prensa de Johan Plat
El entrenador albinegro comparece en el SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Valladolid del viernes
El CD Castellón, tras la derrota en Santander, buscará los primeros puntos de la temporada en el estreno como local, este viernes contra el Real Valladolid.
El entrenador albinegro, Johan Plat, analiza las claves del encuentro, así como los últimos movimientos del mercado.
Sigue la rueda de prensa, a partir de las 11.30 horas, en el directo de Mediterráneo.
