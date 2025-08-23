El Castellón empata en el campo del Vall de Uxó en su penúltimo amistoso de verano (1-1)

El CD Castellón B pasó de ser dominador a ser dominado en la segunda parte a raíz de los cambios introducidos por el técnico Pablo Hernández ante un combativo Vall de Uxó que en la recta final se le subió a las barbas al equipo de la capital de la Plana. Al final, empate (1-1) en el penúltimo ensayo de la escuadra albinegra que prepara su estreno liguero previsto para el sábado 6 de septiembre en el campo del Atlético Baleares.

Guillem Terma controla el balón en el centro del campo ante un rival del Vall de Uxó. / CD Castellón

En este duelo en el José Mangriñán en CD Castellón B formó con Sergi Torner; Chardel, David Sellés, Álex Alcira; Enric Gisbert, Adrián Arapio, Guillem Terma, Josep Díaz; Miguelón Ferrer, Carlos Segura y Nico Font. También jugaron Yeray Izquierdo, Jorge Domingo, José Nadal, Marcos Montero, Álvaro Martí, Hugo Goñi y Manu Berrocal.

El filial dominó mucho en la primera parte y se adelantó en el marcado en el minuto 29 por mediación del extremo Josep Díaz. En la segunda parte, tras los cambios, el Vall de Uxó tomó el mando del partido. Igualó en el minuto Fernan Viñaspre en el minuto 61. Y Jorge Piñango acarició el 2-1 en el minuto 84.