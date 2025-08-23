El Castellón empata en el campo del Vall de Uxó en su penúltimo amistoso de verano (1-1)
Los albinegros dominaron mucho en la primera parte y se adelantaron en el marcador
Tras el descanso, con los cambios, los valleros igualaron y se le crecieron al filial 'orellut'
El CD Castellón B pasó de ser dominador a ser dominado en la segunda parte a raíz de los cambios introducidos por el técnico Pablo Hernández ante un combativo Vall de Uxó que en la recta final se le subió a las barbas al equipo de la capital de la Plana. Al final, empate (1-1) en el penúltimo ensayo de la escuadra albinegra que prepara su estreno liguero previsto para el sábado 6 de septiembre en el campo del Atlético Baleares.
En este duelo en el José Mangriñán en CD Castellón B formó con Sergi Torner; Chardel, David Sellés, Álex Alcira; Enric Gisbert, Adrián Arapio, Guillem Terma, Josep Díaz; Miguelón Ferrer, Carlos Segura y Nico Font. También jugaron Yeray Izquierdo, Jorge Domingo, José Nadal, Marcos Montero, Álvaro Martí, Hugo Goñi y Manu Berrocal.
El filial dominó mucho en la primera parte y se adelantó en el marcado en el minuto 29 por mediación del extremo Josep Díaz. En la segunda parte, tras los cambios, el Vall de Uxó tomó el mando del partido. Igualó en el minuto Fernan Viñaspre en el minuto 61. Y Jorge Piñango acarició el 2-1 en el minuto 84.
- Un buen Castellón se impone al Al-Riyadh (2-0)
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Directo | Albacete - Castellón
- ¿Dónde ver el Castellón-Al-Riyadh de pretemporada?
- Directo | Huesca - Castellón
- Así te hemos contado la polémica derrota del Castellón en Santander en el estreno liguero (3-1)
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad