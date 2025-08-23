El uno a uno del Castellón-Valladolid | Vota al mejor

EL MEJOR

Gerenabarrena

|7| Perdió algún balón en salida, pero es el tipo de jugador que adora la afición en el SkyFi Castalia. Turbina en la media.

Amir

|7| Paró las parables y anduvo bastante preciso con la pelota. Evitó el 0-2 haciéndose grande frente a Chuki.

Mellot

|6| Sin término medio, alternó acciones de mérito con errores de bulto con la pelota. Va a ser el dueño dela banda.

Óscar Gil

|6| Sufrió en el cuerpo a cuerpo con el ariete Latasa, pero sacó adelante la papeleta. Rompió líneas con balón.

Sienra

|7| Quizá pudo hacer algo más en el gol, pero jugó muy bien. Mostró mucha personalidad con la pelota y en los duelos.

Salva Ruiz

|6| Hizo daño subiendo a la media por dentro y rozó el golazo con una gran volea. Bajó algo su nivel tras ver la tarjeta.

Diego Barri

|6| Falló un control muy pronto y le costó entrar en juego, irregular. Se le ve potencial para tomar el timón del equipo.

Calatrava

|7| No siempre le sale, pero es diferente y se la queda. Incansable, generó mucho y tuvo las más claras en el segundo tiempo.

Suero

|7| El equipo agradece sus picoteos. El poste le negó el sobresaliente en el primer tiempo. Se ofuscó algo luego.

Mabil

|6| Le costó desbordar por la izquierda. Pese a la tarjeta, Alejo le terminó ganando la partida. Algo distraído sin balón.

Camara

|6| Punta de lanza en la presión, tocó muchas, pero le faltó finura en el área. Al final rozó la desesperación.

También jugaron

Serpeta | 6 |. Vertical. El mejor de los cambios.

Doué |5|. Ofuscado.

Pablo Santiago | 5 |. Acelerado.

Markanich | 5 |. Impreciso.

Mamah | - |. Poco tiempo.