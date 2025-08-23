CD Castellón | El momento de la paciencia

Haralabos Voulgaris, máximo mandatario del CD Castellón, salió al paso de la preocupación que dejaron entrever varios aficionados albinegros en las redes sociales por el mal arranque de la escuadra de la capital de la Plana, que no ha sumado ningún punto en las dos primeras jornadas de Liga. En este sentido, el custodio del club admitió que este 0 de 6 «no es lo ideal», pero dejó claro que «los equipos no ascienden y descienden tras dos partidos jugados». Quedan 40 jornadas de Liga y la temporada en Segunda División, como es sabido, es muy larga.

Tras la segunda derrota consecutiva del CD Castellón, tanto en el exterior del estadio como en las redes sociales, los aficionados intercambiaron impresiones. Es cierto que solo se llevan disputadas dos jornadas de Liga y la palabra más utilizada por todos era la de «paciencia», porque en el mundo del fútbol lo que vale es cómo se acaba, no cómo se arranca una temporada.

Y aquí en la capital de la Plana hay experiencias de todo tipo: grandes inicios de campaña y al final o se descendía o se faltaba poco para bajar, sin ir más lejos, la temporada 2004/05 nadie daba un duro por los albinegros y acabaron subiendo, cambiando de míster a falta de cuatro jornadas para acabar la fase regular del campeonato.

Calma, equipo nuevo

Justifica el dirigente greco-canadiense que «hemos cambiado muchos jugadores» a lo largo de este verano, con 13 incorporaciones (12 fichajes más una cesión) y otros 12 futbolistas han causado baja. Y la plantilla no está cerrada a ocho días para que se cierre la ventaja del mercado de verano de fichajes. Se esperan salidas para que dejen espacio a las nuevas entradas.

Voulgaris, en una imagen de archivo. / Gabriel Utiel

Abundó la idea Voulgaris diciendo que «la temporada pasada, tras dos partidos, no marcamos ningún gol y conseguimos un punto. Esta temporada jugamos contra el Racing, un equipo que llegó a los play offs la pasada campaña y que mantiene a la mayoría de sus jugadores clave; y en casa hemos jugado contra un equipo exPrimera que descendió a Segunda (el Real Valladolid)».

Voulgaris finalizó su intervención a través de la red social X, donde suele ser muy activo, agradeciendo «un poco de paciencia y optimismo» de la afición albinegra, que confía en él y en su ambicioso proyecto puesto en marcha en Primera RFEF en el verano del 2022.