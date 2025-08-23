La intrahistoria del Castellón-Valladolid

El fútbol regresó al Estadio SkyFi Castalia y la afición albinegra, que ya se dejó notar a domicilio en la primera jornada, volvió a estar al lado de su equipo poblando las gradas. La previa estuvo marcada por la implantación de los nuevos sistemas de acceso. Dada la lentitud de LaLiga en el proceso y la previsión de incidencias con los abonos y las entradas, el CD Castellón pidió a sus aficionados que acudieran al estadio con la máxima antelación posible. Al final, se minimizaron los problemas, aunque no se pudieron evitar algunos errores y colas en las puertas.

El trabajo a marchas forzadas permitió que ayer el club pudiera vender entradas en las taquillas del estadio. En la zona de resolución de incidencias hubo, desde horas antes del partido, un goteo de aficionados que requerían descargar el abono, imprimir una entrada o resolver cualquier cuestión. También accedió al SkyFi Castalia la afición visitante. Los colores blanquivioletas ya se vieron por la ciudad durante todo el día. A la hora del partido, alrededor de 80 aficionados se ubicaron en la grada visitante.

Animada previa

En esta ocasión, no hubo fan zone en la plaza Teodoro Izquierdo (en principio no volverá hasta los partidos de septiembre), por lo que la afición se repartió por los bares, el párking de Tribuna y otras zonas en los aledaños del estadio. Fue una jornada de reencuentros y presentaciones tras el parón del verano. Muchos jugadores conocieron por vez primera lo que es un partido en el SkyFi Castalia y muchos aficionados vieron por vez primera en vivo a esos jugadores. Hasta la fecha, el Castellón lleva 13 incorporaciones.

Uno de los responsables de la confección de la plantilla, el presidente Haralabos Voulgaris, presenció el encuentro desde el palco de autoridades. Tampoco faltó el director general, Alberto González, así como Ramón Soria, del área de reclutamiento. En la previa se les vio departir en el césped, en presencia de Oscar, la mascota del presidente. También se acercó a saludar la expedición visitante, con Víctor Orta a la cabeza.

La lluvia, que amenazó durante la tarde, respetó el partido y el césped, resembrado en verano y aún con margen de mejora.Antes del partido se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de los abonados fallecidos durante la pasada campaña. Al descanso, los espectadores vibraron con un animado concurso con balones gigantes de plástico, inspirado en la playa.

Próximo partido

En la próxima jornada el Castellón vuelve a jugar en casa. Los albinegros recibirán al Real Zaragoza el sábado 30 de agosto a las 21.30 horas. El entrenador Johan Plat recuperará al central Alberto Jiménez, una vez cumplida la sanción.

El filial juega hoy

El Castellón B de Pablo Hernández afronta hoy sábado (19.30 horas) su penúltimo partido de pretemporada antes del arranque liguero del 6 de septiembre en el campo del Atlético Baleares. El filial albinegro se enfrentará al Vall de Uxó en el campo José Mangriñán. En las últimas horas se han producido dos salidas: el central Borikó (Arenas de Getxo) y el medio Manu Vila (Tudelano), ambos cedidos.