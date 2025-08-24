CD Castellón | El Real Zaragoza llegará necesitado al SkyFi Castalia

La temporada pasada, el CD Castellón recibió al Real Zaragoza en la última jornada, con ambos salvados. En este caso, el duelo asoma en las primeras curvas del campeonato. Los albinegros recibirán a los zaragozanos este sábado, a las 21.30 horas. Como el Castellón, el equipo que dirige Gabi no ha sumado ningún punto en las dos primeras jornadas.

Si el Castellón ha caído ante dos de los máximos candidatos al ascenso (Racing de Santander y Real Valladolid), el Zaragoza ha perdido ante dos recién ascendidos. En la primera jornada claudicó ante el filial de la Real Sociedad, a domicilio (1-0) y en la segunda cedió como local ante al Andorra (1-3). Uno de los goles de los andorranos lo anotó, por cierto, el exorellut Dani Villahermosa.

Como fuere, el Zaragoza llegará al SkyFi Castalia necesitado. También le conviene al Castellón sumar antes de que la sequía se prolongue demasiado. El equipo de Johan Plat recuperará para la cita al central Alberto Jiménez, una vez cumplida la sanción. En principio, las únicas bajas serán las habituales por lesión: Ronaldo Pompeu y Douglas Aurélio.

Bajas en el Zaragoza

El Real Zaragoza, por su parte, llegará algo debilitado en defensa. Durante el partido contra el Andorra se lesionó Tasende y fue expulsado Pomares, por lo que pierde dos piezas en el lateral izquierdo. Otro jugador llamado a ser importante, el creativo Paulino, fue baja por molestias, pero podría llegar al duelo con el Castellón. En principio, no llegarán otros lesionados como Tachi, Keidi Bare, Kosa o Luis Carbonell.

La temporada pasada, sin jugarse nada, el Castellón goleó al Zaragoza (4-1) con tantos de Raúl Sánchez (2), Moyita y Cala.