Últimos días de mercado | ¿Qué debe reforzar el CD Castellón?

Hoy en día, la operación salida y entrada al vestuario del CD Castellón sigue en marcha. Tres jugadores están en la primera línea de la parrilla de salida para jugar en otro equipo que no sea el castellonense. Es el caso del carrilero Mamadou Traoré, futbolista costamarfileño de nacionalidad maliense que ya sabe que el club le quiere ceder o traspasar, del el joven centrocampista alicantino Gonzalo Pastor, a quien se le busca una cesión para que disponga de más minutos y del punta esloveno David Flakus, quien también quiere conocer pronto su futuro: el Real Murcia insiste en sus servicios.

Con un futuro incierto de Mamadou Traoré, Gonzalo Pastor y David Flakus, contando al primero y al tercero de ellos, el CD Castellón tiene 27 futbolistas, sumando también al lesionado Douglas Aurélio. Muchas fichas que obligan al movimiento, ya que para incorporar nuevos futbolistas es necesario que salgan jugadores. Y quedan siete días de mercado abierto, a partir de mañana.

Traoré tiene contrato en vigor con el club de la capital de la Plana hasta junio de 2028, lo mismo que ocurre con Gonzalo Pastor, y Flakus hasta 2027. El contar con tantos futbolistas es un verdadero quebradero de cabeza, pero si se quiere reajustar el plantel de jugadores en lo que resta de ventana de mercado de verano se tendrán que dar prisa desde la dirección deportiva (departamento de reclutamiento que lidera Ramón Soria).

¿Qué hace falta?

Parte de la afición reclama un delantero goleador nato. El Castellón es un equipo con mucha llegada al área rival y que genera ocasiones. Hasta la fecha, no ha conseguido igualar la media goleadora de la pasada temporada, aunque es cierto que el curso pasado no marcó hasta la tercera jornada. Cabe recordar que el equipo albinegro fue el tercero más goleador del campeonato, con 65 tantos a favor, solo por detrás del Almería y el Levante. Por contra, fue uno de los más goleados.

¿Hace falta algo más? El club orellut ha reforzado casi todas las partes del campo. En la portería sumó al guardameta Matthys, de momento suplente. Fichó a los centrales Brignani y Sienra y a los laterales Lucas Alcázar, Willmann y Mellot, así como los hombres de banda Tincho y Serpeta, y al atacante Pablo Santiago. La medular la renovó por completo, con Barri, Doué, Gere y Ronaldo Pompeu.

Fecha límite para fichar

En esta ocasión, aprovechando que el 31 de agosto es domingo, LaLiga ha ampliado el plazo para inscribir futbolistas y se cerrará el lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas.