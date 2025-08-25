Álex Calatrava: «Queremos pensar a lo grande, pero hay que ir paso a paso»

Álex Calatrava, la pieza más cotizada del mercado albinegro, ha elegido continuar en el CD Castellón para crecer de la mano del club y ser uno de los líderes del ambicioso proyecto de Haralabos Voulgaris. Cala atiende a Mediterráneo.

Vaya veranito, ¿no?

Movido, movido, pero bien, pero he estado tranquilo.

¿Se vio fuera? El día del Zaragoza pareció una despedida.

Bueno, no sabía muy bien qué iba a pasar... Al final había hecho un buen año, que tampoco lo esperaba. Venía de Primera RFEF, sabía que iba a ser un proceso complicado, pero mira, me salió bien, un año increíble. La verdad es que ni había soñado hacer una temporada como la pasada. Eso hizo que surgieran opciones y esa posibilidad de, a lo mejor, poder marchar. Quizá por eso, cuando me cambian contra el Zaragoza, pudo dar un poco esa sensación.

¿Tuvo muchas ofertas?

Alguna, alguna oferta que otra hubo, pero estaba tranquilo porque pasase lo que pasase iba a ser bueno para mí. Al final, si me quedaba aquí, renovaba. Sabía que apostaban y confiaban en mí y también es un poco lo que buscas en el fútbol, confianza, porque a lo mejor ahora te vas a algún lado y no sabes qué puede pasar. Por otro lado también estaba la ilusión de seguir creciendo un poco. En todo caso eran aspectos positivos porque significaban que había jugado bien.

Y al final, ¿qué ha sido decisivo? La firmeza del club con la cláusula, buena oferta para renovar...

Al final lo pones todo en la balanza. Lo que has comentado: la confianza del club, que las condiciones también eran buenas y que estoy bien aquí en Castellón viviendo... Todo influyó. Lo hablé con mi familia, pusimos todo lo que había sobre la mesa y el Castellón estuvo firme, meditó la propuesta también. Hablé con Johan (Plat, el entrenador), un poco con todos... Supongo que miraban por ellos y no querían que me fuera, que también me parece normal.

Ahora Cala ya no es el chico nuevo. ¿Le van a pedir más?

Puede ser. Al haber pasado todo esto, al haber tenido ofertas y luego quedarme y renovar, se ha podido crear más expectación. Supongo que la gente exigirá, los compañeros... Y bueno, yo también me tengo que exigir más porque siempre quiero mejorar, y además quiero devolver esa confianza.

«Nos gustaría haber empezado mejor, pero vamos a seguir trabajando duro, la temporada es larga» Álex Calatrava

¿Y los rivales? Ya al final del curso pasado desapareció el factor sorpresa. Le esperan.

Es verdad que a lo mejor ahora estoy un poquito más vigilado. Puede ser que lo note un poco. Por ejemplo, en el partido del Racing, sí es verdad que noté que estaban más encima de mí. Pero en el campo también debes saber leerlo y juegas un poco con eso. Si hay rivales que están un poco más encima de mí, significa que hay algún compañero libre y hay que aprovecharlo y sorprender de otra manera. En eso estamos trabajando también.

¿Y ahí cómo busca uno su espacio? Por dentro, por fuera...

De entrada tratas de hacer el plan de partido, más o menos. La idea que tienes en la cabeza, que has hablado durante la semana, que has trabajado... La intención es encontrar ahí el espacio entre líneas, pero tampoco sabes si el rival luego te va apretar mano a mano y no vas a tener mucho espacio por dentro. En Santander, por ejemplo, ya en la segunda parte o a partir de la primera media hora, vi que no había mucho espacio en la zona interior, y ya intentas encontrar el sitio por otro lado. Traté de ir al lado contrario un poco más o abrirme hacia la banda. Son decisiones que has de tomar sobre la marcha.

¿Qué le pide Plat?

El míster me da bastante libertad en ese aspecto. Al final, mientras me cree mi espacio y consiga recibir ahí en zona peligrosa, yo creo que es positiva la libertad esa de poder decir, por lo que estás viendo o estás sintiendo en el campo, ‘ostras, pues aquí está el espacio». Luego, defensivamente, sé que debo estar bien ubicado en mi sitio y ya está.

Cala, en el SkyFi Castalia. / Toni Losas

¿Está más cómodo cuando juega Suero y doblan la media punta?

También depende del plan del partido, pero es verdad que el año pasado nos entendimos bastante bien porque al final no pueden vigilar a los dos, o vigilan a uno o vigilan al otro. Entonces, más o menos, al estar los dos más altos, no es lo mismo que tener un doble pivote un poco más defensivo. Al rival le cuesta más controlar eso y nos encontramos bien porque nos entendemos de una manera natural. El año pasado fue el primero que estábamos juntos y nos dimos bastante juego el uno al otro. Para el rival es muy difícil contenerlo. Es un poco arriesgado porque metes más gente arriba, y a lo mejor estás un poco más expuesto, pero luego a la hora de atacar también creas mucha superioridad por fuera, tienes más último pase, él llega muy bien al área...

Suero se ha quedado el 10...

Yo estaba a gusto con el 21 y bueno, al final él llevaba más tiempo aquí también... lo decidimos así y yo con el 21 me fue bien el año pasado, espero que este año me vaya mejor y ya veremos si lo llevo o no el 10 algún día. Será buena señal.

Con tres o con cuatro defensas, el objetivo es conocido: ganar solidez sin perder capacidad ofensiva.

Esa es la idea, y está muy bien decirlo, pero luego en la práctica es un poco frustrante. Lo trabajamos y luego en la primera que nos equivocamos en Santander, por ejemplo, nos meten un gol, pero hay que insistir y pulirlo.

¿Cree que obsesionarse con no encajar puede quitar algo de naturalidad al equipo? ¿Os limita?

El año pasado sufrimos bastante con el tema de los goles en contra. También es verdad que hicimos muchos goles a favor, pero cuando la balanza se tenía que decantar para algún lado, normalmente las cosas no iban como nos merecíamos. Nos exponíamos tanto y éramos tan alegres que a la mínima que te equivocabas, porque te puedes equivocar, pues los equipos no te perdonan. Y este año la idea es minimizar esos errores e intentar estar un poquito más compactos, pero sin perder esa identidad de ir hacia adelante, de apretar hacia adelante, de jugar hacia adelante y de crear más ocasiones que ellos. Y sobre todo, que es muy importante, que a mí es lo que más me gusta, es que lo intentamos hacer desde el juego de posición.

Al final, la esencia, para usted, es la misma. Y debe arriesgar.

Sí, tengo que hacer lo mismo, tengo que insistir y tengo que pedirla porque el miedo a fallar no te puede condicionar, porque si te cohibes pierdes la capacidad de sorpresa y de hacer daño. Al final tienes que hacer lo mismo. Lo ideal es que si te equivocas el equipo esté bien estructurado para recuperar. Poco a poco a ver si va saliendo, que solo llevamos dos partidos.

Álex Calatrava. / Toni Losas

¿Hay preocupación por las dos primeras derrotas?

Nos hubiese gustado empezar con mejores resultados, obviamente. Vamos a seguir trabajando duro, con responsabilidad y con confianza en lo que hacemos, porque la temporada es muy larga.

Antes ha comentado que le iban a pedir más. No sé si también en cuestiones de liderazgo.

Bueno, en el vestuario hay gente que tiene más experiencia que yo. Es posible que los fichajes nuevos sean algo parecido a lo que fui yo el año pasado, y creo que puedo servir un poco de ejemplo, de ayudarlos, y dar ese paso un poco más de líder, por llamarlo de alguna manera, de decir, ‘hostia, mira yo el año pasado también venía de Primera RFEF y ahora estoy aquí, juega con confianza, trabaja, que la gente te va a apoyar’. Puedo ser de alguna manera el ejemplo del método del club: si trabajas, vas a mejorar.

¿Le ha sorprendido alguno de los nuevos? El año pasado eligió a Alberto...

(Piensa) Este año me ha sorprendido Mellot, por ejemplo. Es un jugador con experiencia que nos puede dar muchas cosas igual que nos dio Alberto el año pasado en defensa. Se le ve que ha jugado, que tiene experiencia, creo que también nos hacía falta un poco eso y que nos vendrá bien.

¿En qué cree que ha mejorado la plantilla este verano?

Pues veo a la gente como... ¿Cómo decirlo? Como más metida en el equipo, ¿sabes? No sé, a ver cómo lo explico. Con la mente puesta en que podemos hacer un buen año y la gente tiene la idea metida en la cabeza y creo que poco a poco... También ha habido muchos cambios, se ha ido mucha gente importante y ha venido mucha gente nueva, por lo que tenemos que adaptarnos un poco los unos a los otros y remar todos en la misma dirección.

«Quiero seguir mejorando y el Castellón es un gran club para crecer. Por eso renové» ÁLEX CALATRAVA

Creo que podemos hacer un año muy bueno, siendo ambiciosos, pero sabiendo que es una categoría muy difícil, y que todos los partidos son una guerra, todos los partidos tienes que competir al máximo y en todos los partidos puede pasar de todo y tienes que estar preparado para eso. Para estar en las buenas y en las malas y tirar hacia adelante. Hay mucho nivel y queremos pensar a lo grande, pero hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso.

Conseguir su renovación es un síntoma de que el club crece y el proyecto va en serio.

Están haciendo muy bien las cosas, quieren hacer del Castellón un proyecto grande, es la idea. Al final es un proceso un poco lento para lo que inviertes, pero todas las personas en el club están trabajando para que esto crezca y van por el camino correcto. En el fútbol los equipos crecen con inversión y el Castellón está ahora con Bob (Voulgaris, el presidente) en muy buena posición para eso.

Y a nivel personal, ¿qué objetivo se marca para este año?

Quiero seguir creciendo y mejorando como futbolista y creo que si sigo haciendo las cosas bien, este es muy buen sitio para crecer. Por eso renové hasta el 2029. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy muy contento de estar aquí y espero seguir sumando números, haciendo goles, dando asistencias... y así ayudar sobre todo al equipo, y a que sea un año muy bonito.