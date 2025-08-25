No habrá sanción para los socios tras el Castellón-Valladolid

A sabiendas de los muchos problemas que tuvieron en las últimas semanas y días, y dado que se registraron algunas incidencias en los accesos al SkyFi Castalia en el choque del pasado viernes contra el Real Valladolid, el CD Castellón ha tomado una importante decisión al respecto. Aunque no se registraron excesivos problemas en los accesos, más allá de colas en algunas entradas al campo (sobre todo en las que se pedía DNI), sí hubo algún problema con algunos tornos que no leían los carnets de los abonados albinegros.

En este sentido, y al igual que sucedió la temporada pasada, el club ha optado por no sancionar a sus socios por su no asistencia, no liberación o no cesión del abono en la visita del conjunto pucelano a tierras castellonenses.

A priori, desde el Castellón se espera que esos problemas estén solucionados de cara a este sábado, día en que el equipo de Johan Plat repite en casa contra el Real Zaragoza (21.30 horas), con motivo de la disputa de la tercera jornada de LaLiga en Segunda División.

El principal problema

Lo cierto es que fue la entidad que preside Javier Tebas la que ha demorado la campaña de abonos y la entrada de los carnets físicos para aquellos socios que así lo solicitaron, priorizándose a los mayores de 65 años, y obligando al propio Castellón a retrasar la venta de entradas en taquilla y de forma online, así como la gestión de los propios abonos de la campaña 2025/26.

Pese a todo ello, la asistencia del Castellón-Valladolid fue de 11.370 espectadores.