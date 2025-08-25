Más refuerzos para el Zaragoza antes de visitar el SkyFi Castalia

El Real Zaragoza hizo oficial este lunes la llegada a sus filas de Pablo Insua, que ficha por una temporada más otra opcional condicionada a objetivos, y que ha pasado el reconocimiento médico en la Clínica Quirón Salud, ha firmado su nuevo contrato y este martes se entrenará a las órdenes de Gabi en la vuelta al trabajo del equipo, con la vista puesta en poder debutar el sábado ante el CD Castellón en el SkyFi Castalia (21.30 horas).

El defensa, de 31 años (A Coruña, 9-9-1993) ya dio su visto bueno a Txema Indias el sábado pasado tras desvincularse el viernes del Granada, donde le quedaba un año de contrato, y es un refuerzo para una zona muy necesitada el eje de la zaga, donde ya han llegado Tachi, al que le quedan dos semanas de baja por una rotura muscular, y Radovanovic, y aún deberá llegar otro central más, que siempre se ha condicionado a las salidas, ya que Kosa, que se iba a marchar cedido, está lesionado en el menisco desde principios de agosto.

Insua, si las lesiones le respetan, es un defensa de nivel para Segunda, tiene experiencia en Primera (Deportivo, el Leganés y el Huesca). De hecho, debutó en la máxima categoría con el Deportivo de La Coruña en la temporada 2012-13, disputando tres partidos, dos de ellos como titular. Jugó en el equipo gallego hasta 2015, participando en 39 partidos en Segunda y 17 en Primera. Del 2015 al 2017 vistió la camiseta del Leganés, logrando el ascenso a la máxima categoría en el primer curso y con Txema Indias de director deportivo.

La campaña 2017-18 la jugó en la Bundesliga, en las filas del Schalke 04, pero solo disputó un partido. Del 2018 al 2022 defendió los colores de la SD Huesca, llegó en Primera, logró de nuevo el ascenso en 2020 y jugó 20 partidos en cada una de las campañas siguientes, en Primera y en Segunda. En los primeros dos cursos su participación fue muy escasa por dos graves lesiones de rodilla. De la capital altoaragonesa se marchó al Sporting de Gijón, donde hizo dos buenas temporadas antes de llegar al Granada con la carta de libertad. En el equipo nazarí solo jugó el curso pasado en 15 partidos oficiales, con 14 de Liga, 12 de ellos de titular. Acumula 79 encuentros en Primera y 182 en Segunda.

Los nombres propios del Zaragoza

Su fichaje se añade a los ya realizados por el Zaragoza, que se salvó el curso pasado in extremis, del meta Adrián, los defensas Pomares, Tachi y Radovanovic, y los atacantes Sebas Moyano, Paulino y Valery.