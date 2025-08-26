Las sorpresas de Voulgaris en los últimos días de mercado

Dentro de una semana, el mercado de fichajes veraniego será historia. El próximo lunes 1 de septiembre, a las 23.59 horas, es cuando concluye esta nueva ventana de incorporaciones y el CD Castellón va a apurar hasta última hora para cerrar su plantilla. Como la mayoría del resto de clubs de Primera y Segunda, esperar a cerrar incorporaciones a última hora es bastante habitual porque es entonces cuando tanto a equipos como a los propios jugadores les entran las prisas y rebajan sus pretensiones.

En este sentido, y echando un vistazo a los anteriores mercados de fichajes en los que Bob Voulgaris estaba al frente del club, llegaron futbolistas en los últimos días en los que el periodo estaba abierto y que acabaron siendo relevantes en el plantel orellut.

En la campaña 2022/23, con un recién llegado Voulgaris, fueron tres las operaciones que se cerraron cuando el mercado llegaba a su fin. Fue el fichaje de Raúl Sánchez (26 de agosto), y las cesiones hasta final de curso de Fabricio Santos (29 de agosto) y Giorgi Kochorashvili (30 de agosto). Kocho fue uno de los grandes protagonistas, con participación en 40 partidos (2.486 minutos); Fabricio, por su parte, disputó 38 encuentros (2.137 minutos); mientras que Raúl Sánchez superó a sus compañeros con 2.688 minutos en 38 choques.

Kochorashvili celebra un gol con el Castellón, en el curso 2022/23. / Mediterráneo

Más nombres propios

Justo un verano después, de cara a la 2023/24, el custodio del Castellón sorprendió con la llegada sobre la bocina de Jozhua Vertrouwd, Daijiro Chirino, Mamadou Traoré y Julio Gracia. Los dos primeros fueron traspasados por el Utrecht y el PEC Zwolle, respectivamente, mientras que Mamadou Traoré llegó en calidad de cedido por parte del Royale Union Saint-Gilloise y por Julio Gracia se pagó traspaso al Murcia. De ellos, Chirino fue el más regular con 2.908 minutos en 39 partidos; Jozhua completó 1.311 minutos en 25, Julio Gracia 1.247 en 23 y Traoré un total de 631 en 13 encuentros.

Jozhua, con Chirino al fondo, celebra su gol al Dépor en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Aquel verano el mercado cerró también el 1 de septiembre y, ya fuera de tiempo el Castellón incorporó a Jacob Carney el 5 de septiembre (estaba sin equipo) y a Gervane Kastaneer el 8, procedente del PEC Zwolle, al disponer de algunas fichas libres.

Kastaneer, Jeremy de León y Alberto Jiménez, con Aimar Oroz y Areso, tras el duelo con Osasuna. / Erik Pradas

El último precedente

El curso pasado, fueron dos los jugadores que se anunciaron en las últimas horas en verano: Ousmane Camara, traspasado desde el AJ Auxerre, y Nick Markanich, pero este último se incorporó al Castellón el diciembre pasado puesto que esperó a acabar la competición en Estados Unidos. Camara participó durante toda la temporada pasada en 16 partidos y jugó un total de 1.044 minutos.