Así prepara el Castellón el duelo contra el Zaragoza
El conjunto albinegro lleva a cabo una intensa sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva
I. Sales
El CD Castellón es consciente de que necesita sumar los primeros tres puntos lo antes posible en su segunda temporada consecutiva en Segunda División. El conjunto albinegro cayó en la primera jornada ante el Racing de Santander y en la segunda, en el SkyFi Castalia, ante el Real Valladolid, per eso ahora que es el Real Zaragoza el que visita el feudo albinegro este sábado (21.30 horas), los de Johan Plat siguen preparándose a conciencia y con la intención de que el triunfo se quede en casa.
La enfermería
A priori, el técnico neerlandés tiene a todos sus jugadores disponibles y recupera a Alberto Jiménez para la zaga, por lo que podría regresar a la dupla inicial con el canario y Agustín Sienra para tratar de mantener la portería a cero.
