CD Castellón | El reto europeo de Agustín Sienra: «Es un salto bueno»

Agustín Sienra ha sido titular en los dos partidos de Liga. El defensa argentino del CD Castellón está contando con la confianza del entrenador Johan Plat. En el poco tiempo que lleva compitiendo ha mostrado su intuición para el quite, su personalidad con la pelota y su capacidad para resolver problemas a campo abierto. Una buena carta de presentación para un recién llegado que, como el resto del equipo, debe seguir mejorando.

«El Castellón tiene un estilo distinto a lo que se juega generalmente como central», apuntó este jueves Sienra en sala de prensa. «Debes estar marcando muy alto, con mucho espacio a la espalda. Por mis características creo que lo puedo hacer bien», añadió el argentino, que vive en la capital de la Plana su primera experiencia europea.

Las diferencias

«Diferencias existen», admitió. «En Argentina algunos campos no están tan bien y entonces el juego es más trabado, aguerrido. Aquí se juega más rápido, con más espacio. El fútbol argentino es más friccionado y tienes poco tiempo para pensar», razonó Sienra, que este verano cumplió 26 años.

El zaguero ha sido una de las 13 incorporaciones, hasta la fecha, del nuevo Castellón. Nacido en Capitán Bermúdez en 1999, llegó libre a la Plana tras rescindir su contrato con Defensa y Justicia. Firmó por una temporada, hasta junio de 2026. En Argentina también militó, a préstamo, en San Martín de San Juan (donde logró un histórico ascenso a Primera) y Villa San Carlos. De niño empezó en el Santa Catalina, de su ciudad natal.

«Llegar al fútbol español desde Argentina es un salto bueno. La Liga es muy competitiva y el club, muy bueno. Además, la idea del club llama a uno a querer venir para seguir mejorando y vivir esa experiencia», relató Sienra.

En busca del triunfo

Hasta la fecha, no ha conseguido cantar victoria en partido oficial con la camiseta albinegra. «Fueron unos resultados, por cómo se dieron los partidos, en los que merecimos más», comentó Sienra. «Contra el Racing tuvimos unos errores, pero hicimos cosas buenas y contra el Valladolid merecimos más de lo que se dio. Hay que trabajar, esto recién empieza y la temporada es larga», desarrolló el defensor.

De Bohnhoff a Agustín Sienra No han sido muchos los defensas argentinos en la historia del CD Castellón. El más importante fue Fabián Eduardo Bohnhoff, que vistió la elástica en dos temporadas históricas: en la 1988/89, la del último ascenso; y en la 1989/90, logrando la permanencia. En total, Bohnhoff jugó 44 partidos con el Castellón. Otro argentino reciente fue Kevin Sibille, que disputó 34 partidos en la 2021/22, en Primera RFEF.

«El fútbol es un conjunto», razonó, preguntado por lo que le había faltado al equipo para sumar los primeros puntos. «También hemos tenido equivocaciones defensivas. El otro día (contra el Valladolid), un balón parado, hay que estar atento, porque son detalles que suman. Debemos dañar más al rival en tres cuartos. También hemos hecho cosas buenas, hay que mantener la calma, son detalles que se mejoran y los resultados así tienen que venir», concluyó. La próxima oportunidad, el sábado contra el Real Zaragoza (21.30 horas, SkyFi Castalia).