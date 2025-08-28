El Castellón B cierra la preparación con dos partidos en dos días
El equipo de Pablo Hernández sigue preparándose para el estreno del campeonato
El viernes contra el Eture, en casa; y el sábado visita al Alzira
La pretemporada del Castellón B llega a su fin. Y lo hará disputando dos partidos en poco más de 24 horas. Este viernes a las 10.00 horas el equipo de Pablo Hernández recibirá al Eture en las instalaciones del campo B de Gaetà Huguet, donde disputará sus encuentros la escuadra albinegra. El sábado, a las 19.00 horas, los castellonenses jugarán su último duelo de pretemporada ante el Alzira de Tercera Federación en el campo Luis Suñer Picó.
Cuenta atrás
A partir del próximo lunes el Castellón B iniciará la cuenta atrás porque el sábado, día 6 de septiembre, se estrenará en liga visitando al Atlético Baleares, en el Nou Estadi Balear. Un rival complicado para un filial albinegro que partirá como el tercer equipo más joven del grupo 5 de Segunda Federación, por detrás el Barcelona Atlètic y del Español B.
Ante el Eture se podrá ver en acción al último fichaje que ha realizado la entidad castellonense para su filial: el defensa Ludovic Zom. El jugador camerunés, con pasado en el Villarreal C, llega procedente del Som Maresme de Segunda Federación.
