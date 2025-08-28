Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón B cierra la preparación con dos partidos en dos días

El equipo de Pablo Hernández sigue preparándose para el estreno del campeonato

El viernes contra el Eture, en casa; y el sábado visita al Alzira

El Castellón B, durante un partido de pretemporada en Gaetà Huguet.

El Castellón B, durante un partido de pretemporada en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

Juanfran Roca

Castellón

La pretemporada del Castellón B llega a su fin. Y lo hará disputando dos partidos en poco más de 24 horas. Este viernes a las 10.00 horas el equipo de Pablo Hernández recibirá al Eture en las instalaciones del campo B de Gaetà Huguet, donde disputará sus encuentros la escuadra albinegra. El sábado, a las 19.00 horas, los castellonenses jugarán su último duelo de pretemporada ante el Alzira de Tercera Federación en el campo Luis Suñer Picó.

Cuenta atrás

A partir del próximo lunes el Castellón B iniciará la cuenta atrás porque el sábado, día 6 de septiembre, se estrenará en liga visitando al Atlético Baleares, en el Nou Estadi Balear. Un rival complicado para un filial albinegro que partirá como el tercer equipo más joven del grupo 5 de Segunda Federación, por detrás el Barcelona Atlètic y del Español B.

Noticias relacionadas y más

Ante el Eture se podrá ver en acción al último fichaje que ha realizado la entidad castellonense para su filial: el defensa Ludovic Zom. El jugador camerunés, con pasado en el Villarreal C, llega procedente del Som Maresme de Segunda Federación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents