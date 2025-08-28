Precedentes | El campo del Castellón ha sido un fortín histórico para el Zaragoza

A lo largo de su centenaria historia, el CD Castellón ha recibido en 12 ocasiones a su próximo rival, el Real Zaragoza. Hasta 11 de ellas han sido en Liga, en Primera o en Segunda, y en ninguna ha perdido el equipo orellut. Sí lo hizo en el único precedente en Copa.

En clave albinegra, comencemos por la derrota. Ocurrió en la temporada 1984/85. Los dos equipos habían avanzado hasta los cuartos de final. El Castellón, con Antal Dunai en el banquillo, estaba en Segunda y el Zaragoza en Primera, y la diferencia se notó. Los aragoneses ganaron en el SkyFi Castalia (0-1) y golearon en La Romareda (5-0).

Cuando han compartido categoría, al Castellón le ha ido mejor. En Primera, recibió al Zaragoza seis veces, con cuatro victorias y dos empates. El primer triunfo se remonta a la 42/43, y el Castellón ganó 3-0 con doblete de Ruano y gol de Basilio. Precisamente Basilio fue uno de los autores de los goles que auparon a los orelluts a Primera en la final de Chamartín de 1941, en campo neutral contra el propio Zaragoza (3-2).

El último triunfo en Primera data de la 89/90, con Luiche de entrenador y goles de Javi y Raúl (2-1). Merecen la pena las imágenes.

En Segunda División

En Segunda, el balance también es óptimo para los orelluts: tres victorias y dos empates. El primer triunfo es de la 71/72, temporada de ascenso, con Lucien Muller de técnico y goles de Clares (3), Félix y Leandro (5-1). El último, reciente. En mayo, el Castellón de Johan Plat cerró el curso con goleada (4-1, Raúl Sánchez (2), Moyita y Cala).