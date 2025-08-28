El Real Murcia ve cerca el acuerdo por Flakus, pero el CD Castellón no tanto

De vez en cuando surge un culebrón de verano, y en esta ocasión le ha tocado a David Flakus. El posible traspaso del delantero del CD Castellón rumbo al Real Murcia ha llegado vivo a los últimos días del mercado. Y aún queda el desenlace: en Murcia lo ven muy cerca, pero en el SkyFi Castalia no tanto.

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, fue ayer preguntado por el esloveno, en el marco de la presentación de renovada tienda oficial del club grana. «Hace cuestión de media hora me han dicho que progresa adecuadamente el fichaje. Hay partes ya acordadas y partes todavía que vienen por ahí, por la mitad del camino, por Alicante, por Valencia, vienen de Castellón; entonces todavía no está cerrado del todo», dijo Moreno.

Ese progreso del que habla el presidente del Murcia no parece tan evidente en el Castellón, según las fuentes consultadas. Aunque se admiten avances, aseguran que el traspaso no está cerrado, ni mucho menos. Al contrario, remarcan que la intención del club orellut es asegurar primero la contratación de otro futbolista en la parcela atacante, antes de dar luz verde a la salida de Flakus, con el que se contaría en caso de no conseguir una opción de más nivel en el ataque.

Flakus, anotando el gol contra el Málaga, el año pasado. / Erik Pradas

Así las cosas, el compás de espera se mantiene en una operación llamada a ser clave para desencadenar los últimos movimientos en el animado mercado de fichajes. Hasta la fecha, el Castellón ha incorporado a 13 jugadores y en las últimas curvas está centrando sus esfuerzos en la zona ofensiva. También está pendiente de dar salida a Mamadou Traoré y ver qué ocurre con Gonzalo Pastor.

Insistencia del Real Murcia

El Murcia, que comienza la Liga en Primera RFEF el lunes (el mismo día del cierre del mercado), conoce muy bien a David Flakus. No en vano, el esloveno, de 23 años, jugó allí a préstamo en la segunda parte de la pasada temporada y se convirtió en uno de los ídolos de la grada. Al no lograr el ascenso, el club grana no ejecutó la opción de compra existente (de un millón de euros).

La venta del canterano Toral al Real Betis reactivó el interés en la segunda mitad de agosto. Las cifras del hipotético movimiento se elevan a alrededor de 600.000 euros. Cabe tener en cuenta, a la hora de analizar la postura del CD Castellón, que su anterior club, el Hellas Verona italiano, mantiene un porcentaje sobre sus derechos.