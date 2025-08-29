Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón B golea al Eture en su penúltimo ensayo de pretemporada (5-0)

Este sábado a las 19.00 horas cerrará la pretemporada en el campo del Alzira

Penúltimo amistoso de pretemporada entre el Castellón B y el Eture

Penúltimo amistoso de pretemporada entre el Castellón B y el Eture

Ver galería

Penúltimo amistoso de pretemporada entre el Castellón B y el Eture / Juan F. Roca

Juanfran Roca

Castellón

El Castellón B goleó al Eture (5-0) en su penúltimo amistoso de pretemporada. El equipo de Pablo Hernández encarriló pronto el partido y el técnico dio minutos a muchos futbolistas. Este sábado día 30 de agosto, a las 19.00 horas, los albinegros cerrarán los encuentros de ensayo ante el Alzira en el Luis Suñer Picó. El sábado 6 de septiembre será el estreno liguero en el campo del Atlético Baleares.

Los albinegros formaron con Sergi Torner; José Nadal, Yeray Izquierdo (Diego, min. 67), Ludo Zom, José Nadal; Dennis Almiñana, Álvaro Martí, Marcos Montero, Adrián Arapio, Álex Biosca; Fran Santamaría (Chardel, min. 67) y Hugo Goñi. En la primera parte anotaron el juvenil Álex Biosca y Marcos Montero, y tras el descanso, Dennis Almiñana anotó un golazo con la espuela y Diego y otra vez Montero pusieron el 5-0.

En el once titular, hasta cuatro juveniles que estuvieron a un gran nivel: el lateral zurdo José Nadal; el extremo diestro Álex Biosca; el mediocentro Adrián Arapio y el delantero Fran Santamaría. Además, Ludo Zom (último fichaje) se estrenó jugando los 90 minutos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents