El Castellón B golea al Eture en su penúltimo ensayo de pretemporada (5-0)

El Castellón B goleó al Eture (5-0) en su penúltimo amistoso de pretemporada. El equipo de Pablo Hernández encarriló pronto el partido y el técnico dio minutos a muchos futbolistas. Este sábado día 30 de agosto, a las 19.00 horas, los albinegros cerrarán los encuentros de ensayo ante el Alzira en el Luis Suñer Picó. El sábado 6 de septiembre será el estreno liguero en el campo del Atlético Baleares.

Los albinegros formaron con Sergi Torner; José Nadal, Yeray Izquierdo (Diego, min. 67), Ludo Zom, José Nadal; Dennis Almiñana, Álvaro Martí, Marcos Montero, Adrián Arapio, Álex Biosca; Fran Santamaría (Chardel, min. 67) y Hugo Goñi. En la primera parte anotaron el juvenil Álex Biosca y Marcos Montero, y tras el descanso, Dennis Almiñana anotó un golazo con la espuela y Diego y otra vez Montero pusieron el 5-0.

En el once titular, hasta cuatro juveniles que estuvieron a un gran nivel: el lateral zurdo José Nadal; el extremo diestro Álex Biosca; el mediocentro Adrián Arapio y el delantero Fran Santamaría. Además, Ludo Zom (último fichaje) se estrenó jugando los 90 minutos.