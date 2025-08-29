Castellón y Zaragoza, rivales en el campo... y en el mercado

Un día menos para el Castellón-Zaragoza del sábado (21.30 horas en el SkyFi Castalia) y para el cierre del mercado (23.59 horas del lunes 1 de septiembre). Castellonenses y zaragozanos encaran las últimas curvas de la ventana con un anhelo compartido: reforzar la parcela atacante. Un deseo común en numerosos clubs de la categoría.

En ese sentido, El Periódico de Aragón desliza algunos nombres, en un perfil de delantero que abarca opciones como Espí (Levante), Mourad (Elche) o Karrikaburu (Real Sociedad). El tiempo dirá cómo cierran el mercado ambos clubs, que a su vez tienen varias operaciones en marcha. En el caso del Zaragoza, trabaja sobre todo para cerrar las incorporaciones del portero Cárdenas y el mediocentro Paul Akouokou. Ninguno de ellos jugaría, en todo caso, contra el Castellón este fin de semana. Sí tiene opciones el defensa Pablo Insúa, presentado durante la semana.

Pendientes de Flakus

En el caso del Castellón, que ayer inscribió a Ronaldo Pompeu (el centrocampista ha empezado a entrenar con el grupo tras superar una lesión muscular), la jornada avanzó sin novedades de peso en el caso Flakus, cuya salida al Real Murcia depende en buena manera de que el Castellón encuentre un sustituto. El club orellut lleva tiempo rastreando el mercado para reforzar la parcela atacante, ya sea con un mediapunta ofensivo o con un ariete. O con ambos.

David Flakus, a la izquierda, durante un entrenamiento del Castellón en la ciudad deportiva de Borriol, a finales del mes de julio. / KMY ROS

Por ello, otros nombres que centran la atención son el carrilero Mamadou Traoré y el medio Gonzalo Pastor. El primero está más fuera que dentro y la continuidad del segundo gana enteros con el paso de las horas. Ninguno de ellos ha entrado en las dos convocatorias de las dos primeras jornadas de Liga. Tras la salida de Lottin al fútbol portugués, el Castellón, que ha realizado 13 incorporaciones en lo que va de verano, tiene una ficha libre. Si se marcha David Flakus, que ha visto desde el banquillo los dos primeros partidos, serían dos.

Este viernes, en la previa del duelo con el Real Zaragoza, comparece Johan Plat en sala de prensa. A buen seguro, el entrenador neerlandés será preguntado por el cierre del mercado.