Directo | CD Castellón - Real Zaragoza

El equipo albinegro busca este sábado, 30 de agosto, el primer triunfo de la temporada en el SkyFi Castalia (21.30 horas)

El Castellón disputa su segundo partido seguido en el SKyFi Castalia ante el Zaragoza.

El Castellón disputa su segundo partido seguido en el SKyFi Castalia ante el Zaragoza. / Erik Pradas

El CD Castellón afronta este sábado, a partir de las 21.30 horas, la jornada 3 en Segunda División. Un encuentro en el que los albinegros reciben en el SkyFi Castalia al Real Zaragoza, rival que tampoco ha sumado triunfo alguno en este arranque liguero 2025/26.

En el conjunto albinegro regresa Alberto Jiménez al eje de la zaga y es baja por lesión el portero Romain Matthys.

El partido podrá seguirse, minuto a minuto, aquí:

