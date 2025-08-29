En Directo
Directo | CD Castellón - Real Zaragoza
El equipo albinegro busca este sábado, 30 de agosto, el primer triunfo de la temporada en el SkyFi Castalia (21.30 horas)
El CD Castellón afronta este sábado, a partir de las 21.30 horas, la jornada 3 en Segunda División. Un encuentro en el que los albinegros reciben en el SkyFi Castalia al Real Zaragoza, rival que tampoco ha sumado triunfo alguno en este arranque liguero 2025/26.
En el conjunto albinegro regresa Alberto Jiménez al eje de la zaga y es baja por lesión el portero Romain Matthys.
El partido podrá seguirse, minuto a minuto, aquí:
Existen muchos vínculos entre ambas entidades pero, ¿sabes qué paso el 2 de mayo de 1941? Te dejamos una pista: ascenso...
Históricamente al Zaragoza no se le ha dado nunca bien jugar en el ahora renombrado SkyFi Castalia, aquí te contamos cuáles son los precedentes entre ambos equipos en tierras castellonenses.
Lo cierto es que ha sido una semana movidita, con muchos clubs pendientes de los movimientos del mercado de fichajes, que acabe el lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas. En el caso del CD Castellón, que aún espera refuerzos, se ha hablado mucho de la posibilidad de que Flakus se marche al Real Murcia.
