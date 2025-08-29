Directo | CD Castellón - Real Zaragoza

El CD Castellón afronta este sábado, a partir de las 21.30 horas, la jornada 3 en Segunda División. Un encuentro en el que los albinegros reciben en el SkyFi Castalia al Real Zaragoza, rival que tampoco ha sumado triunfo alguno en este arranque liguero 2025/26.

En el conjunto albinegro regresa Alberto Jiménez al eje de la zaga y es baja por lesión el portero Romain Matthys.

El partido podrá seguirse, minuto a minuto, aquí:

