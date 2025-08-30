El Castellón cede a Traoré al Teruel de Primera Federación

El CD Teruel será el destino de Mamadou Traoré, que jugará en calidad de cedido en el conjunto de Primera Federación hasta final de temporada. El futbolista, con contrato en vigor con el CD Castellón hasta junio de 2028, ya entrenó este sábado a las órdenes de Vicente Parras en el conjunto turolense e incluso podría estar este domingo en el arranque de la competición 2025/26 ante el Betis Deportivo Balompié (17.00 horas).

El Teruel tramitó su ficha esta mañana y espera que la documentación sea admitida por la RFEF para poder contar en esta primera jornada liguera con un jugador que llega en buen estado de forma ya que ha estado entrenando durante toda la pretemporada, y hasta hace pocos días, en el Castellón.

Mamadou Traoré, en el partido de Copa entre el Castellón y el Oviedo. / Erik Pradas

Más nombres

Con la salida de Traoré del plantel orellut, queda pendiente que la dirección deportiva de la entidad albinegra resuelva definitivamente la situación de David Flakus (si se cuenta con él o se marcha finalmente al Real Murcia) y la del joven Gonzalo Pastor, quien podría bajar al filial de Segunda Federación o marcharse cedido. Además de las salidas que puedan darse en estos dos últimos días de mercado, el club que preside Bob Voulgaris confía en poder sellar de igual modo la contratación de un delantero centro de nivel y un extremo zurdo.